"Двери Евросоюза открыты!" Порошенко рассказал об итогах саммита ЕНП

В итоговой резолюции саммита Европейской народной партии осудили российскую агрессию против Украины и подтвердили, что двери Европейского Союза открыты для Украины.

Об этом заявил лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко в комментарии журналистам из кулуаров саммита, передает пресс-служба политсилы.

"Позиция очень важна для нас то, что лидеры европейских стран – члены ЕНП подтвердили, что двери Европейского Союза открыты для Украины", – рассказал политик о сути итогового документа саммита.

Петр Порошенко рассказал об итогах саммита Европейской народной партии

Также, по его словам, нашли поддержку инициативы, с которыми вышла партия "Европейская солидарность", и Евросоюз будет приветствовать нашу страну, когда мы выполним свое домашнее задание.

По его словам, в итоговом документе говорится о продолжении сотрудничества в рамках Восточного партнерства.

"Принято решение, что это сотрудничество точно продолжается, особенно со странами тройки – Украина, Грузия Молдова", – добавил Порошенко.

"Несмотря на то, что некоторым не нравится, но принцип "больше за большее". Чем больше мы сделали реформ, тем больше мы должны получить от Европейского Союза", – сказал Порошенко.

По словам лидера партии, продолжается поддержка инициатив и по единому цифровому рынку и таможенному пространству, и относительно единого визового пространства.

"Думаю, что эти инициативы, которые были предложены год назад, найдут свое отражение", – отметил политик.

Порошенко также подчеркнул важность четкого определения в резолюции саммита ЕНП российской агрессии против Украины.

"На сегодняшний день, когда странным образом в сообщении пресс-службы Кремля по подготовке Нормандского формата они утверждают о том, что "их там нет и не было", именно благодаря позиции Европейской народной партии, решительно осуждает и незаконную аннексию Крыма и незаконную агрессию против нашего государства на востоке Украины, россияне уже никого не обманут", – подчеркнул Порошенко.

"Это еще раз подтверждает позицию – не верьте Путину", – сказал он.

"Тот факт, что сегодня осуждена российская агрессия, сегодня приветствуют вступление Украины в Евросоюз и НАТО является одним из основных итогов резолюции. Двери Евросоюза открыты – это мощная мотивация для Украины для того, чтобы эти реформы продолжать", – резюмировал Порошенко.

Как писал OBOZREVATEL, Петр Порошенко во время встречи с президентом Европейской народной партии Жозефом Долем заявил, что его команда продолжит отстаивать курс реформ в Украине для утверждения демократических ценностей, верховенства права и реализации Соглашения об ассоциации с ЕС.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал