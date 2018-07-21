"Двери для Украины открыты": в МИД сделали громкое заявление о НАТО

Лидеры некоторых стран НАТО готовы уже сейчас согласиться на то, чтобы Украина стала членом Североатлантического альянса.

Поэтому двери организации для Киева открыты, рассказал в интервью "Главкому" глава миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко.

"Когда Македонии предлагают начать переговоры о членстве, некоторые лидеры стран-членов НАТО спрашивают себя, почему Украина, крупнейшее государство в Европе, с армией, которая имеет боевой опыт в противостоянии с Россией, еще не приглашена стать членом Альянса", - рассказал Пристайко.

Однако он не отрицает, что не все страны хотят видеть Украину в НАТО. Кроме того, подчеркнул глава миссии, есть мнение, что наша страна не осознает всей опасности, с которой столкнулась. Якобы продвижение в НАТО может вызвать открытую агрессию России.

"Мы отвечаем, что слышим эту позицию ..., стараемся, так сказать, одновременно чувствовать сердцем и думать головой, и уверены, что надо двигаться в евроатлантическом направлении. Мы убеждены, что самая большая опасность для нас - это остаться в состоянии неопределенности, быть зажатой между военными блоками", - отметил дипломат.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент России Владимир Путин, выступая на совещании послов и постпредов в МИД, заявил, что Россия будет реагировать соразмерно на агрессивные шаги со стороны НАТО. Он подчеркнул, что тем, кто стремится включить Украину или Грузию в состав альянса, следует подумать о последствиях такой "безответственной политики".