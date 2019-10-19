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19 октября • обновлено в 21:26
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Две квартиры и Lexus: всплыла декларация нового главы Киберполиции

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Новый глава Киберполиции Украины Александр Гринчак задекларировал две квартиры и 370 тысяч гривен зарплаты за прошлый год.

Об этом свидетельствуют данные сайта "Декларации". Уточняется, что права на одну из квартир полностью принадлежат теще Гринчака.

Две квартиры и Lexus: всплыла декларация нового главы Киберполиции

Права на вторую квартиру поровну разделены между самим Гринчаком, его родителями и родным братом. Обе жилплощади находятся в Киеве.

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Кроме того, в электронной декларации чиновника за 2017 год указаны два автомобиля. Toyota Land Cruiser, купленная в 2011 году, принадлежит самому Александру Гринчаку, а вот Infinity Е-35, приобретенный в 2012-м декларирует его супруга, Татьяна. Примечательно, что в декларации 2018 года оба авто отсутствуют, вместо них указан Lexus RX350, который принадлежит жене Гринчака.

Декларация Александра Гринчака - 2018 год

Декларация Александра Гринчака - 2018 год

Декларация Александра Гринчака - 2018 год

Декларация Александра Гринчака - 2018 год

Декларация Александра Гринчака - 2018 год

Декларация Александра Гринчака - 2018 год

Декларация Александра Гринчака - 2018 год

Декларация Александра Гринчака - 2018 год

Декларация Александра Гринчака - 2017 год

Декларация Александра Гринчака - 2017 год

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