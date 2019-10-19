Две квартиры и Lexus: всплыла декларация нового главы Киберполиции

Новый глава Киберполиции Украины Александр Гринчак задекларировал две квартиры и 370 тысяч гривен зарплаты за прошлый год.

Об этом свидетельствуют данные сайта "Декларации". Уточняется, что права на одну из квартир полностью принадлежат теще Гринчака.

Права на вторую квартиру поровну разделены между самим Гринчаком, его родителями и родным братом. Обе жилплощади находятся в Киеве.

Кроме того, в электронной декларации чиновника за 2017 год указаны два автомобиля. Toyota Land Cruiser, купленная в 2011 году, принадлежит самому Александру Гринчаку, а вот Infinity Е-35, приобретенный в 2012-м декларирует его супруга, Татьяна. Примечательно, что в декларации 2018 года оба авто отсутствуют, вместо них указан Lexus RX350, который принадлежит жене Гринчака.

Декларация Александра Гринчака - 2018 год

Декларация Александра Гринчака - 2018 год

Декларация Александра Гринчака - 2018 год

Декларация Александра Гринчака - 2018 год

Декларация Александра Гринчака - 2017 год

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-секретарь СНБО Украины Александр Данилюк за 4 месяца работы на этой должности заработал 305 тыс. гривен.

Нацагентство по предупреждению коррупции направило в суд админпротокол в отношении министра финансов Оксаны Маркаровой. Ее подозревают в декларировании недостоверных сведений.

Иностранные банки массово закрыли счета членов команды президента Украины Владимира Зеленского и "95 квартала". Об этом сказал помощник президента Сергей Шефир.

Новоизбранный нардеп от партии "Слуга народа" Александр Дубинский назвал себя гривневым миллионером, но отказался подавать декларацию о доходах в 2019 году.

А народный депутат Украины от "Слуги народа" Анастасия Красносильская удивила всех своей декларацией. В ней она указала "бесценное" движимое имущество – кошку Марусю.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!