Решение Владимира Путина о проведении 24 июня в российской столице парада, который должен был бы состояться 9 мая 2020 года, может показаться странным только на первый взгляд.

Почему Путин так спешит с этим парадом? Ведь даже в его решении, похоже, нет никакой уверенности относительно безопасности мероприятия. Российский президент до сих пор не определился относительно сроков проведения референдума по конституционным изменениям. А именно этот референдум должен предоставить ему возможность для сохранения власти в России на неограниченное время – казалось бы, куда более важное мероприятие, чем парад. И акция "Бессмертный полк", которая в последние годы стала неотъемлемой частью российского пропагандистского ритуала, связанного с войной, тоже перенесена и в одно время с парадом не пройдет, пишет Виталий Портников для "Крым.Реалии". В чем же дело?

Парад – не меньшее, а даже большее доказательство его легитимности, чем какой-то там референдум

А в том, что Путину, уверен, нужен этот парад. Парад – не меньшее, а даже большее доказательство его легитимности, чем какой-то там референдум. Референдум все равно проведут, хоть по почте, если нужно будет, результаты подтасуют, Путина переизберут, недовольных разгонят, все будет хорошо. А вот парад…

Путину, думаю, очень важно находиться 24 июня 2020 года на той же площади, на которой 24 июня 1945 года находился другой кремлевский правитель – Иосиф Сталин. Раз уж не получилось 9 мая, то и 24 июня – неплохой день, потому что так вырисовывается прямая линия преемственности, от генералиссимуса к чекисту, от правителя к правителю.

И если уж строить Советский Союз без коммунизма, то почему бы не воспользоваться сталинским опытом? Ведь и большевистский вождь, когда началась война, мигом забыл о коммунизме, зато вспомнил о России и даже об Украине. И призывал соотечественников защищать не партию, а Родину. И даже называл их, запуганных и растерзанных, "братьями и сестрами". Вот и у Путина такие же "братья и сестры", пускай смотрят парад.

Потому что никакой другой идеологии, кроме выродившейся в "победобесие" памяти о победе, уверен, у Путина для своих подданных нет, ничего его с ними не объединяет. Даже борьба с пандемией, как видим, не объединила: правитель спрятался в одной из своих резиденций и не показывается. А москвичи гуляют по часам.

Парад и Крым – два столпа, на которых, похоже, держится его режим и его представление о власти

Ну и еще, конечно, Крым. Это тоже – от Сталина. Тоже желание быть "собирателем земель". Сталин на параде 24 июня 1945 года был правителем, который не только войну выиграл, но и территорию своей империи расширил, превратил половину Европы в советскую вотчину, присоединил к Советскому Союзу территории других стран, не интересуясь их согласием. И не только согласием побежденных, но и согласием освобожденных от нацизма.

Путину, наверное, тоже очень хочется так. Потому он и начал с Крыма. Парад и Крым – два столпа, на которых, похоже, держится его режим и его представление о власти.

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