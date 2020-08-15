Два месяца до выборов: глава ЦИК заявил о давлении из Офиса президента

Глава Центральной избирательной комиссии Олег Диденко сообщил о давлении со стороны Офиса президента.

Он заявил, что информация о встрече в ОП с членами ЦИК "соответствует действительности частично". Диденко рассказал, что ему и некоторым членам комиссии приходили "рекомендации" по поводу его увольнения по собственному желанию. При этом встреч на высшем уровне у него не было, конкретных фамилий Диденко также не назвал, передает ZN.ua.

"Могу подтвердить, что от людей, приближенных к Офису президента, мне поступала рекомендация о моем увольнении по собственному желанию и увольнении еще четырех членов Комиссии. С намеками на возможные негативные последствия в случае отказа. Возможно, я ошибаюсь и что-то неправильно понял. Но если в ближайшее время будут предприниматься попытки возбудить какие-то необоснованные уголовные производства, будут приниматься другие формы преследования или организовываться информационные кампании – тогда все станет на свои места. Встреч на высшем уровне у меня не было", – рассказал Диденко.

Он заявил, что не боится отставки, и подчеркнул, что подобные кадровые перестановки в ЦИК накануне выборов могут серьезно ударить по международной репутации Украины.

"Я не боюсь отставки. С одной стороны, в ЦИК должно быть максимальное доверие, поскольку от доверия к органу в конечном итоге зависит и доверие к выборам. Поэтому если к моей работе или работе ЦИК есть серьезные претензии – на них нужно реагировать. С другой стороны, безосновательное увольнение всего состава или отдельных членов ЦИК, особенно – накануне выборов, даже увольнении по собственному желанию – это серьезная угроза для независимости органа, для имиджа нашего государства, для репутации власти. Надеюсь, это понимают все", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Центральная избирательная комиссия назначила проведение местных выборов в Украине на 25 октября 2020 года.