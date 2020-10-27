Два города на Полтавщине выбрали мэров в первом туре

Жители городов Кременчуг и Горишние Плавни в Полтавской области выбрали себе мэров на местных выборах 25 октября в один тур.

Как сообщает Интерфакс-Украина, городским головой Кременчуга стал Виталий Малецкий от партии "За майбутнє" с результатом в 52,08%, а Горишних Плавней – самовыдвиженец Дмитрий Быков.

О победе Малецкого в ночь на 27 октября заявил глава Кременчугской городской территориальной избирательной комиссии Руслан Бушман. По итогам подсчета голосов, Малецкого поддержали 27 995 избирателей, а его ближайшего конкурента Геннадия Иваняна от ОПЗЖ – 7 012 (13,04%). Всего за мэрское кресло в Кременчуге соревновались десять кандидатов.

Что касается Быкова, который по итогам первого тура местных выборов стал мэром промышленного города Горишние Плавни, то он о своем лидерстве в рейтинге рассказал сам на личной странице в соцсети еще утром 26 октября.

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