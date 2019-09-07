Два главных "козыря" Путина в обмене: кто они такие

Среди отправленных в Москву в рамках обмена с Украиной россиян особое внимание руководство Кремля уделило 2-м персонам: Владимиру Цемаху и Кириллу Вышинскому. Их часто упоминал и президент России Владимир Путин.

По информации ТСН, Владимир Цемах был террористом, воевавшим в "ДНР". Проживал в оккупированном Снежном, откуда его похитили украинские спецслужбисты в конце июня.

Операция была проведена в глубоком тылу и имела сверхсекретный характер, официально ее детали до сих пор не разглашаются. Цемах от 26 июня 2014 года по 27 июня 2019 в оккупированном Снежном занимал должность "командира батальона противовоздушной обороны в/ч 08801", которая впоследствии стала "1-й отдельной мотострелковой бригадой "Славянска "ДНР".

Впоследствии "зенитчик" был "заместителем командира батальона в/ч 08819". Главной причиной его вывоз на подконтрольную территорию было то, что Цемах может быть ценным свидетелем по делу о сбивании MH17. Журналисты нашли видео, на котором он якобы признается, что прятал "Бук" и вытаскивал некоего "пацана" после сбивания пассажирского рейса.

Владимир Цемах

29 июня Шевченковский районный суд взял его под стражу, а через два месяца - продлил меру пресечения. Его хотели допросить нидерландские прокуроры и даже присылали письма в ГПУ с просьбой не выдавать России. Однако 5 сентября Апелляционный суд выпустил его под личное обязательство.

Считается, что обмен пленными между Украиной и РФ, который должен был состояться 30 августа, был сорван именно потому, что в последний момент Россия требовала Цемаха для выдачи. Всего за полчаса после решения суда президент РФ Владимир Путин сообщил, что обмен между Украиной и Россией будет "масштабным".

Второй ключевой фигурой в обмене стал Кирилл Вышинский. Бывший руководитель отделения российского государственного информагентства "РИА Новости-Украина". В свое время работал на телеканалах ICTV и "Россия-1". Во время аннексии Крыма работал журналистом на полуострове и оправдывал действия России. За это получил награду "За возвращение Крыма". Также он имеет российский орден "За заслуги перед отечеством".

Кирилл Вышинский

Был задержан в мая 2018 года по обвинению в государственной измене. СБУ разоблачила схему его финансирования со стороны России через Сербию за подготовку антиукраинских материалов. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. В августе 2019 года был выпущен из-под стражи.

Сам Вышинский утверждал, что не соглашался на обмен и планирует довести в суде свою невиновность. Однако пресс-секретарь экс-генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган опубликовала в соцсетях фото письменного заявления Вышинского, где он дает согласие на обмен. Через некоторое время Сарган удалила эту публикацию.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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