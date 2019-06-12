"Дураков нет": Климкин гневно ответил на "развод" Кремля о приезде в Крым комиссара Совета Европы

Министр иностранных дел Украины отреагировал на заявление России о том, что в аннексированный Крым приедет комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович.

Своей позицией поделился он в Facebook, отметив, что новость из Кремля не соответствует действительности.

"Очередной российский "развод" о визите комиссара СЕ по правам человека Дуни Миятович в оккупированный Крыму. Такой визит должен согласовываться с нами и происходить согласно украинскому законодательству. А потемкинские деревни Россия показывать умеет, это мы хорошо знаем. Но, как говорится, дураков нет", – написал Климкин.

Павел Климкин Униан

Министр отметил, что в том случае, если визит все же будет согласован, то только для полного и правильного впечатления от изолированного Россией Крыма.

"Комиссар СЕ должен обязательно почувствовать "незабываемую" атмосферу закрытости полуострова, несвободы и увидеть воочию преследования и аресты", – пояснил он.

Дуня Миятович Крым.Реалии

Климкин отметил, что Украина все годы аннексии Крыма призывает обеспечить постоянное присутствие на полуострове международных организаций.

"На ситуацию не повлиять каким-то отдельным ситуативным визитом, необходимо создать реальное постоянное международное присутствие на оккупированном полуострове", – заявил он.

"Надеюсь, что Совету Европы все же удастся не растерять доверие к себе", – резюмировал глава МИД Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Климкин заявил, что Миятович пригласили приехать в Крым для фиксации нарушений оккупантов. Заехать она должна с материковой части.

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