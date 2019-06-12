ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
пледа Венето «Прикосновение природы» Участвовать
Приз
Конкурс
БлогиМир

/Новости политики

"Дураков нет": Климкин гневно ответил на "развод" Кремля о приезде в Крым комиссара Совета Европы

2.6тЧитать материал на украинском

Министр иностранных дел Украины отреагировал на заявление России о том, что в аннексированный Крым приедет комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович.

Своей позицией поделился он в Facebook, отметив, что новость из Кремля не соответствует действительности.

"Очередной российский "развод" о визите комиссара СЕ по правам человека Дуни Миятович в оккупированный Крыму. Такой визит должен согласовываться с нами и происходить согласно украинскому законодательству. А потемкинские деревни Россия показывать умеет, это мы хорошо знаем. Но, как говорится, дураков нет", – написал Климкин.

Новости
Украина отомстит ПАСЕ за Россию: Климкин сделал жесткое заявление

Павел Климкин

Павел Климкин

Униан

Министр отметил, что в том случае, если визит все же будет согласован, то только для полного и правильного впечатления от изолированного Россией Крыма.

"Комиссар СЕ должен обязательно почувствовать "незабываемую" атмосферу закрытости полуострова, несвободы и увидеть воочию преследования и аресты", – пояснил он.

Дуня Миятович

Дуня Миятович

Крым.Реалии

Климкин отметил, что Украина все годы аннексии Крыма призывает обеспечить постоянное присутствие на полуострове международных организаций.

"На ситуацию не повлиять каким-то отдельным ситуативным визитом, необходимо создать реальное постоянное международное присутствие на оккупированном полуострове", – заявил он.

"Надеюсь, что Совету Европы все же удастся не растерять доверие к себе", – резюмировал глава МИД Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Климкин заявил, что Миятович пригласили приехать в Крым для фиксации нарушений оккупантов. Заехать она должна с материковой части.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Персона
Павел Климкин
Место
Украина
Теги
КрымНовости КрымаНарушение гражданских прав в КрымуСовет Европы
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
4
11
Смешно
3
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Отправить комментарий
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Плотникова Елена
Плотникова Елена
Огpoмнoе спaсибо тем, ктo покaзал мне этoт пpекpаcный caйт WWW.PLANOSPOTIFY.COM/4wipeqh Пpостo пpoйдя пpoстoй опрoc полyчила почти пoлyгодовую зарплату)) Пoльзyйтесь, пoка еcть возмoжнoсть=)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Блоги / мнения

ads pixel