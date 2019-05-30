"Думали, что покусаю": Саакашвили рассказал о встрече с Порошенко

Вернувшийся в Украину третий президент Грузии Михеил Саакашвили рассказал о встрече с пятым главой государства Петром Порошенко в Европе.

Его рассказ прозвучал в эфире телеканала "НАШ.Макси-ТВ". По его словам, он попросту проигнорировал Порошенко.

"У меня есть личная причина быть на него злым, но у меня нет личных обид. Я его встречал совсем недавно. Был на съезде Европейской народной партии – я лидер и почетный председатель грузинской партии... А он был как лидер БПП. Мы встречались в очень закрытом пространстве, очень близко, прямо столкнулись лицами. Знаете, что я сделал? Просто прошел мимо. Охрана думала, что я его сейчас покусаю – они растерялись, заняли периметр... А я просто прошел", – отметил Саакашвили.

Петр Порошенко и Михеил Саакашвили "Капитал"

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили вернулся в Украину 29 мая рейсом из Варшавы. Накануне президент Владимир Зеленский вернул ему украинское гражданство, изменив таким образом указ пятого главы государства Петра Порошенко.

После возвращения Саакашвили украинского гражданства выяснилось, что его партия "Рух новых сил" будет участвовать в внеочередных выборах в Верховную Раду.

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