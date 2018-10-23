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''Думайте о своих дураках!'' Цимбалюк ярко затроллил Захарову из-за Украины

4.2тЧитать материал на украинском

Украинский журналист Роман Цимбалюк высмеял неудачную попытку в Российской Федерации "не жить Украиной".

На своем Youtube-канале он прокомментировал выступление официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой. "Реагировать на каждое заявление, которое делают в Киеве, не имеет смысла, поскольку это все идет в антироссийской и русофобской направленности", - заявила она ранее.

По словам журналиста, России имеет смысл вообще забыть о существовании нашей страны.

Роман Цимбалюк

Роман Цимбалюк

"Больше думайте о себе, о России, о своих дураках и о дорогах, даже если они у вас стали лучше, а дураков меньше, что, собственно говоря, абсолютно не факт", - подчеркнул он.

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Цимбалюк удивился размышлениям Захаровой о том, кто теперь "старший брат" для нашей страны. "Но самое главное, спикер МИД РФ поведала, что украинские марионетки занимают немалые посты в Москве", - добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Цимбалюк разгромил президента РФ Путина за заявление о терактах на Донбассе.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Персоны
Роман ЦимбалюкМария Захарова
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
"По словам журналиста, России имеет смысл вообще забыть о существовании нашей страны." Ромка, вот скоро построятся обходные транзитные газовые потоки и тогда про Украину точно будут забывать! Хочешь приблизить этот момент, так возьми у Макаревича акваланг и ныряй рыбок от свежеуложенной трубы отгоняй!
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
кпк же не думать если украинские дураки-Цимбалюки,постоянно пасуться у нас.
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Бурмистров Вадим
Бурмистров Вадим
Если забудут про Украину, что этот дятел жрать будет. Его же в нэньку вернут. Или хрен его из Москвы выгонишь.
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Бурмистров Вадим
Бурмистров Вадим
Spiridonov Alexandr, родня живет в незалежной
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Spiridonov Alexandr
Spiridonov Alexandr
Бурмистров Вадим, Ты так заботишься об украинцах ? Ну ты-то уж точно Украину никак не забудешь.
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