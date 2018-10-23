''Думайте о своих дураках!'' Цимбалюк ярко затроллил Захарову из-за Украины

Украинский журналист Роман Цимбалюк высмеял неудачную попытку в Российской Федерации "не жить Украиной".

На своем Youtube-канале он прокомментировал выступление официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой. "Реагировать на каждое заявление, которое делают в Киеве, не имеет смысла, поскольку это все идет в антироссийской и русофобской направленности", - заявила она ранее.

По словам журналиста, России имеет смысл вообще забыть о существовании нашей страны.

Роман Цимбалюк

"Больше думайте о себе, о России, о своих дураках и о дорогах, даже если они у вас стали лучше, а дураков меньше, что, собственно говоря, абсолютно не факт", - подчеркнул он.

Цимбалюк удивился размышлениям Захаровой о том, кто теперь "старший брат" для нашей страны. "Но самое главное, спикер МИД РФ поведала, что украинские марионетки занимают немалые посты в Москве", - добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Цимбалюк разгромил президента РФ Путина за заявление о терактах на Донбассе.