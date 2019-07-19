На фоне многословия и громкости кандидатов не так просто быть услышанным. Тем не менее, я считаю важным сегодня обратиться к кандидатам, избирательным штабам, но прежде всего к вам - избирателям, гражданам Украины.

Завтра день тишины – время отодвинуть пафос предвыборных слоганов и подумать о главном.

Очень важно – чтобы выборы прошли спокойно, законно и честно.

Скажете – банально? Конечно! Но банальность не делает это положение менее верным.

Мы в МВД уже доказали на предшествующих президентских выборах, что можем, умеем и хотим обеспечить легитимную процедуру выборов. У МВД есть силы, средства и мотивация для обеспечения безопасности и законности.

Нацполиция работает вне политики и потому - наши требования одинаковы для всех кандидатов, от самых провластных до радикально оппозиционных: четкое исполнение Закона о выборах.

Информирую вас, что сегодня по итогам избирательной парламентской кампании Нацполиция проводит расследование более 6 тысяч обращений – и к сожалению, фигурантами их являются представители всего политического спектра.

Я еще раз подчеркиваю, мы одинаково жестко будем относиться как к провластным партиям и кандидатам, так и к оппозиционным.

В день голосования будет задействовано дополнительно 132 500 сотрудников МВД (Нацполиции, Нацгвардии, пограничной, миграционной, спасательной служб), включая оперативное дежурство групп быстрого реагирования, спецназ и – впервые (!) - систему авиационной безопасности МВД.

Кроме того, мы усиливаем контроль государственной границы, противопожарные и пиротехнические подразделения. Все наши ЦОВВ работают в чрезвычайном режиме и готовы прийти на помощь и обеспечить защиту и безопасность. Ниже на слайдах – цифры по личному составу и технике.

Мы качественно и непредвзято выполняем свою работу.

Но по-настоящему безупречным избирательный процесс будет только при понимании и поддержке общества и каждого гражданина.

Вам не верится, что именно от Вас – одного из миллионов участников выборов - зависит такое большое государственное дело? Думаете, что Ваша маленькая ложь или небольшая нечестная копейка – не повлияет на большой общий результат? Зависит и повлияет! А уж ответственность – вплоть до уголовной – за нарушение точно нести лично Вам!

Поэтому в эти решающие дни выборов – обращаюсь к каждому из Вас, уважаемые мои сограждане - не учувствуйте во лжи, не поддерживайте ложных действий вокруг выборных процедур! Ваша четкость и честность на этих выборах – даст нам всем невероятную энергию и силу для позитивных изменений. Это важно!

Кроме того - обращаюсь с каждому -будьте бдительны - на избирательном участке нельзя:

• приносить на избирательный участок символику партии или кандидата – в том числе приходить на голосование в футболках или бейсболках с символикой;

• голосовать за другого человека;

• выносить бюллетень (неважно – заполненный или нет) за пределы участка;

• показывать кому-либо заполненный бюллетень;

• фотографировать свой или чужой бюллетень;

• опускать в урну больше одного (своего!) бюллетеня;

• умышленно портить бюллетень;

• агитировать за партию или кандидата.

Если Вы увидите, что кто-то нарушает эти правила – немедленно сообщите членам избирательной комиссии.

Если же Вы заметите ЛЮБОЕ нарушение общественного порядка – обратитесь к полицейскому, несущему дежурство возле УИК.

Вы так же можете позвонить на горячую линию Ситуационного штаба МВД: 044-254-9756 или отправить сообщение по электронной почте: vybory@mvs.gov.ua

И последнее. При безупречной процедуре демократия предусматривает законные механизмы корректировки и баланса системы. Нарушения – открывают путь хаосу!

Поэтому выборы ДОЛЖНЫ быть честными. Это критически важно для страны и для каждого из нас!

Думайте. И делайте свой честный выбор

Честные выборы – сильная власть и сильная страна!

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