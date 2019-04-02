"Думайте": активисты обратились с жестким посланием к Порошенко из-за Гандзюк

Общественные организации обратились к президенту Украины Петру Порошенко и призвали его уволить причастных, по мнению активистов, к убийству Екатерины Гандзюк членов БПП, а именно – херсонских чиновников Андрея Гордеева и Евгения Рищука.
Об этом говорится в обращении к президенту инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк?" в Facebook. "Ситуация с нападениями на представителей гражданского общества является системной и требует Вашего внимания... Мы говорили о необходимости увольнения с должностей лиц, причастных к убийству нашей подруги, – Андрея Гордеева и Евгения Рищука, чтобы они не могли влиять на следствие", – обратились активисты.
Екатерина Гандзюк
CNews
По их мнению, выборы показали, как к президенту относится украинское общество. Активисты отметили, что заявлением о "понимании беспокойства" откупиться власти не получится, потому что именно президент отвечает за действие и бездействие ГПУ и СБУ, представителей в БПП. "Вы эти чудовища "породили", на Вас лежит ответственность и за их уничтожение", – считают активисты о Рищуке и Гордееве.
"По состоянию на сейчас Вы получили третий результат на Херсонщине. После Владимира Зеленского и Юрия Бойко. Этот результат Вам обеспечили убийцы Гандзюк. Остался 21 день. Думайте", – говорится в заявлении ОО.
В частности, активисты утверждают, что Порошенко может выполнить ряд требований общества:
уволить с должностей Гордеева и Рищука.
Владислав Мангер должен сесть, потому что его люди давят на свидетелей и потерпевших, угрожают им и договариваются с Гордеевым и Рищуком покрывать друг друга.
Нужно публично осудить мэров Одессы и Харькова Геннадия Труханова и Геннадия Кернеса, а также их друзей-преступников, которые "кошмарят" представителей гражданского общества в Одессе, Харькове и других регионах Украины.
Генпрокурор должен наконец подать в Верховную Раду ходатайство о снятии неприкосновенности с нардепа Геннадия Бобова с Черкасщины. Его считают возможным заказчиком убийства журналиста и активиста Василия Сергиенко, которое случилось пять лет назад.
В списке Гандзюк 55 фамилий, но ни по одной из них нет движения. Активисты требуют, чтобы президент не игнорировал встречи с Временной следственной комиссией Верховной Рады для проведения расследования нападений на активистов.
Как сообщал OBOZREVATEL:
31 июля в Херсоне неизвестный облил Гандзюк концентрированной серной кислотой. Нападение произошло у дома, где жила активистка, когда она шла на работу.
Екатерина несколько месяцев проходила реабилитацию, однако 4 ноября скончалась в больнице из-за обрыва тромба.
Сначала уголовное дело было возбуждено по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство). После смерти Гандзюк полиция переквалифицировала дело на законченное умышленное убийство.
11 февраля главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, которого ранее исключили из "Батьківщини", объявили о подозрении в организации убийства Гандзюк.
Мангер в свою очередь ответил, что никакого отношения к активистке не имел и не был с ней знаком.
Генпрокуратура сообщила пошаговую схему организации убийства Гандзюк, назвав имена главных подозреваемых.
15 февраля залог был внесен и подозреваемого главу Херсонского облсовета выпустили из СИЗО.
Также активисты обвинили руководителя Нацполиции Херсонской области Артура Мерикова в причастности к убийству Гандзюк.
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