"Думайте": активисты обратились с жестким посланием к Порошенко из-за Гандзюк

Общественные организации обратились к президенту Украины Петру Порошенко и призвали его уволить причастных, по мнению активистов, к убийству Екатерины Гандзюк членов БПП, а именно – херсонских чиновников Андрея Гордеева и Евгения Рищука.

Об этом говорится в обращении к президенту инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк?" в Facebook. "Ситуация с нападениями на представителей гражданского общества является системной и требует Вашего внимания... Мы говорили о необходимости увольнения с должностей лиц, причастных к убийству нашей подруги, – Андрея Гордеева и Евгения Рищука, чтобы они не могли влиять на следствие", – обратились активисты.

Екатерина Гандзюк CNews

По их мнению, выборы показали, как к президенту относится украинское общество. Активисты отметили, что заявлением о "понимании беспокойства" откупиться власти не получится, потому что именно президент отвечает за действие и бездействие ГПУ и СБУ, представителей в БПП. "Вы эти чудовища "породили", на Вас лежит ответственность и за их уничтожение", – считают активисты о Рищуке и Гордееве.

"По состоянию на сейчас Вы получили третий результат на Херсонщине. После Владимира Зеленского и Юрия Бойко. Этот результат Вам обеспечили убийцы Гандзюк. Остался 21 день. Думайте", – говорится в заявлении ОО.

В частности, активисты утверждают, что Порошенко может выполнить ряд требований общества:

уволить с должностей Гордеева и Рищука.

Владислав Мангер должен сесть, потому что его люди давят на свидетелей и потерпевших, угрожают им и договариваются с Гордеевым и Рищуком покрывать друг друга.

Нужно публично осудить мэров Одессы и Харькова Геннадия Труханова и Геннадия Кернеса, а также их друзей-преступников, которые "кошмарят" представителей гражданского общества в Одессе, Харькове и других регионах Украины.

Генпрокурор должен наконец подать в Верховную Раду ходатайство о снятии неприкосновенности с нардепа Геннадия Бобова с Черкасщины. Его считают возможным заказчиком убийства журналиста и активиста Василия Сергиенко, которое случилось пять лет назад.

В списке Гандзюк 55 фамилий, но ни по одной из них нет движения. Активисты требуют, чтобы президент не игнорировал встречи с Временной следственной комиссией Верховной Рады для проведения расследования нападений на активистов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram