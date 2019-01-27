Дуэли быть! Береза назначил встречу российскому сенатору-''животному''

Внефракционный народный депутат Борислав Береза ждет российского сенатора Игоря Морозова, который вызвал его на дуэль из-за пропагандистки Ольги Скабеевой, возле Верховной Рады в понедельник, 4 февраля.

Соответствующее сообщение появилось на странице Березы в Facebook. Встречу нардеп назначил на 12:00.

"Раз этот сенатор рязанского разлива сказал "а", то пусть говорит и "б". Жду его 4 февраля в 12:00 возле центрального входа Верховной Рады по адресу: Киев, улица Михайла Грушевского, 5. А там разберемся. Может, вожжами отвоспитываю его, а может, оглоблей. Пока не решил. В процессе разберусь", — с сарказмом написал Береза.

По его словам, если "недополковник-животное" не явится на дуэль, то подтвердит, что у него нет чести. Береза также опубликовал красноречивое фото, на котором в руках держит песочные часы.

Facebook Борислава Березы

"Если это животное не явится, то подтвердит, что нет чести ни у него, ни у всех их шоблы. А этот недополковник будет считаться балаболом. Хотя о какой чести идет речь, когда мы говорим о российском клоуне? Время пошло", — добавил парламентарий.

Отметим, что первым оскорбительное слово "животное" использовал Морозов, вызвав Березу на дуэль.

Facebook Игоря Морозова

Ольга Скабеева в ПАСЕ

Как сообщал OBOZREVATEL:

24 января в кулуарах ПАСЕ российская пропагандистка Ольга Скабеева пыталась помешать общению первого вице-спикера Украины Ирины Геращенко с журналистами. Ее оттеснили, а нардеп Борислав Береза закрыл собой Геращенко.

Лидер Чечни Рамзан Кадыров пригрозил Березе местью за якобы грубое поведение по отношению к Скабеевой.

Сам Береза рассказал, что после стычки с пропагандисткой российские "боты" в соцсетях начали атаковать украинских дипломатов.

Пропагандисты Кремля допустили нелепую ошибку, пытаясь оправдать недавнее унижение журналистки телеканала "Россия".

Российский сенатор Игорь Морозов обозвал Березу животным и вызвал его на дуэль, однако позже удалил скандальный пост в Facebook

Береза вызов принял и в качестве оружия выбрал себе танк Т-72УА.

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