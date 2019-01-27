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Дуэли быть! Береза назначил встречу российскому сенатору-''животному''

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Внефракционный народный депутат Борислав Береза ждет российского сенатора Игоря Морозова, который вызвал его на дуэль из-за пропагандистки Ольги Скабеевой, возле Верховной Рады в понедельник, 4 февраля.

Соответствующее сообщение появилось на странице Березы в Facebook. Встречу нардеп назначил на 12:00.

"Раз этот сенатор рязанского разлива сказал "а", то пусть говорит и "б". Жду его 4 февраля в 12:00 возле центрального входа Верховной Рады по адресу: Киев, улица Михайла Грушевского, 5. А там разберемся. Может, вожжами отвоспитываю его, а может, оглоблей. Пока не решил. В процессе разберусь", — с сарказмом написал Береза.

По его словам, если "недополковник-животное" не явится на дуэль, то подтвердит, что у него нет чести. Береза также опубликовал красноречивое фото, на котором в руках держит песочные часы.

Facebook Борислава Березы

Facebook Борислава Березы

"Если это животное не явится, то подтвердит, что нет чести ни у него, ни у всех их шоблы. А этот недополковник будет считаться балаболом. Хотя о какой чести идет речь, когда мы говорим о российском клоуне? Время пошло", — добавил парламентарий.

Отметим, что первым оскорбительное слово "животное" использовал Морозов, вызвав Березу на дуэль.

Дуэли быть! Береза назначил встречу российскому сенатору-''животному''
Facebook Игоря Морозова

Facebook Игоря Морозова

Ольга Скабеева в ПАСЕ

Ольга Скабеева в ПАСЕ

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 24 января в кулуарах ПАСЕ российская пропагандистка Ольга Скабеева пыталась помешать общению первого вице-спикера Украины Ирины Геращенко с журналистами. Ее оттеснили, а нардеп Борислав Береза закрыл собой Геращенко.

  • Лидер Чечни Рамзан Кадыров пригрозил Березе местью за якобы грубое поведение по отношению к Скабеевой.

  • Сам Береза рассказал, что после стычки с пропагандисткой российские "боты" в соцсетях начали атаковать украинских дипломатов.

  • Пропагандисты Кремля допустили нелепую ошибку, пытаясь оправдать недавнее унижение журналистки телеканала "Россия".

  • Российский сенатор Игорь Морозов обозвал Березу животным и вызвал его на дуэль, однако позже удалил скандальный пост в Facebook

  • Береза вызов принял и в качестве оружия выбрал себе танк Т-72УА.

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Тема
российская пропаганда
Теги
пропагандаПАСЕ
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
А въезд Российскому депутату естественно запрещён на Украину... Аххах
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Белый господин
Белый господин
Человек чести должен назначить встречу там, где они никому не помешают и никто не помешает им. Не нужно делать из своей смерти шоу.
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