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1 октября • обновлено в 10:12
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"Россия напала! Нельзя молчать!" Дуда выступил с мощной поддержкой Украины

1.9т Читать материал на украинском

Международное сообщество должно решительно реагировать на нападение России на Украину, которое произошло еще в 2014 году.

До этого аналогичная ситуация сложилась с Грузией в 2008, что свидетельствует о возрождении имперской политики России, заявил в интервью Niezalezna президент Польши Анджей Дуда.

"В 2008 году Россия напала на Грузию, а в 2014 году напала на Украину. Нельзя молчать. Если не будет решительных действий международного сообщества против такой агрессии, против нарушения международного права, против войны, то агрессия повторится", – заявил он.

Новости
Дуда радикально выступил против России и поддержал Украину

Также польский президент напомнил, что вскоре в Польшу прибудет еще тысяча солдат из США, что обеспечит четкую реализацию Пятой статьи Устава НАТО – принципа коллективной обороны.

Анджей Дуда

Анджей Дуда

Facebook Анджей Дуда

"Один за всех, и все за одного. Доказательством тому – присутствие армии США и армии других стран НАТО в нашей стране... Это больше не сфера влияния России, потому что сегодня 4,4 тысячи, а совсем скоро – уже 5,5 тысячи американских солдат будут на нашей земле. Продолжается строительство системы ПРО в Редзиково, сооружаются другие военные установки. Сильный восточный фланг НАТО и безопасная Польша – это факт", – обратил внимание Анджея Дуда.

Как писал OBOZREVATEL, польский президент неоднократно высказывал свою поддержку Украине в связи с войной на Донбассе. После встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским он отметил, что украинское государство должно вернуть свои территории.

Также он совместно с президентом США Дональдом Трампом назвал угрозой проект газопровода "Северный поток-2", с помощью которого Россия планирует поставлять газ в Европу в обход Украины.

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Персона
Анджей Дуда
Место
Польша
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hunt andres
hunt andres
Дурачок дуда. Ну чем ему помогут 5 тысяч американьцив?)))
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ПНХ ПТН
ПНХ ПТН
hunt andres, ну да лучше трактористов из шахт подосьавали бы
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Дудко Олег
Дудко Олег
Судя по статьям здесь, Россия напала, а Путин скоро нападет, вот тогда реально жо.
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70rus xxx
70rus xxx
"Россия напала".Когда,на кого?.Но,позабавило другое,о "Мощной" поддержки Окраинушки.Поляки спят и видят,как кохла в дермецо лишний раз мокнуть.
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