"Россия напала! Нельзя молчать!" Дуда выступил с мощной поддержкой Украины

Международное сообщество должно решительно реагировать на нападение России на Украину, которое произошло еще в 2014 году.

До этого аналогичная ситуация сложилась с Грузией в 2008, что свидетельствует о возрождении имперской политики России, заявил в интервью Niezalezna президент Польши Анджей Дуда.

"В 2008 году Россия напала на Грузию, а в 2014 году напала на Украину. Нельзя молчать. Если не будет решительных действий международного сообщества против такой агрессии, против нарушения международного права, против войны, то агрессия повторится", – заявил он.

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Также польский президент напомнил, что вскоре в Польшу прибудет еще тысяча солдат из США, что обеспечит четкую реализацию Пятой статьи Устава НАТО – принципа коллективной обороны.

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"Один за всех, и все за одного. Доказательством тому – присутствие армии США и армии других стран НАТО в нашей стране... Это больше не сфера влияния России, потому что сегодня 4,4 тысячи, а совсем скоро – уже 5,5 тысячи американских солдат будут на нашей земле. Продолжается строительство системы ПРО в Редзиково, сооружаются другие военные установки. Сильный восточный фланг НАТО и безопасная Польша – это факт", – обратил внимание Анджея Дуда.

Как писал OBOZREVATEL, польский президент неоднократно высказывал свою поддержку Украине в связи с войной на Донбассе. После встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским он отметил, что украинское государство должно вернуть свои территории.

Также он совместно с президентом США Дональдом Трампом назвал угрозой проект газопровода "Северный поток-2", с помощью которого Россия планирует поставлять газ в Европу в обход Украины.

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