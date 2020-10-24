Дуда заразился COVID-19: с кем он встречался во время визита в Украину

Президент Польши Анджей Дуда, у которого обнаружили коронавирус (COVID-19), на прошлой неделе посетил с трехдневным визитом Украину и встречался с первыми лицами страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, визит Дуды в Киев и Одессу длился с 11 по 13 октября (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

12 октября состоялась встреча президента Польши с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Сначала собеседники были в масках, но на совместную пресс-конференцию вышли без них.

Анджей Дуда и Владимир Зеленский

Дуда и Зеленский на пресс-конференции

В этот же день Дуда встретился с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, оба были в масках. Также состоялись переговоры в расширенном формате с членами украинского правительства.

Анджей Дуда и Денис Шмыгаль

Переговоры польской делегации с членами украинского правительства

Встреча в масках прошла и со спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым.

Анджей Дуда и Дмитрий Разумков rada.gov.ua

13 октября президенты Польши и Украины посетили Одессу, где провели бизнес-форум.

Дуда и Зеленский на форуме в Одессе president.gov.ua

Также Дуда и Зеленский дали совместное интервью для телеканалов "Украина 24" и TVP1. При этом они сидели на расстоянии 1,5 метра друг от друга.

Интервью Дуды и Зеленского president.gov.ua

Напомним, 24 октября у президента Польши Анджея Дуды был выявлен коронавирус.