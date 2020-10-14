Дуда спрогнозировал, когда закончится война на Донбассе

трапиласятОсновным условием для прекращения войны на Донбассе будет возвращение Украине полного контроля над своими законными границами, над Крымом, Донецкой и Луганской областями.

Об этом в эфире "Украина 24" рассказал президент Польши Анджей Дуда.

"Война закончится тогда, когда Украина вернет полный контроль над своими законными границами – в Крыму, Донецкой и Луганской областях. Это условие, и этого должно требовать все международное сообщество", – отметил польский лидер.

Дуда подчеркнул, что Россия напала на Украину, чтобы помешать вступлению нашей страны в НАТО и ЕС.

"Не надо отступать от санкций против России, и не надо допускать, чтобы здесь сохранялся замороженный конфликт. Надо требовать от России, чтобы она убралась с этих территорий. И для этого сегодня надо твердо настаивать: агрессия должна быть закончена, а контроль над границами должен вернуться Украине", – акцентировал Дуда.

Он также добавил, что выступает против заморозки конфликта на Донбассе.

"И нужно на каждом шагу повторять, что нельзя релятивизировать эту ситуацию, нельзя допустить, чтобы здесь, в нашей части Европы возник замороженный конфликт. Потому что такие ситуации могут тянуться годами, и быть постоянно очагом войны. Посмотрите на Нагорный Карабах – это пример десятилетиями замороженного конфликта. Мы не можем допустить того, чтобы такая ситуация произошла в Украине. И международное сообщество должно твердо требовать от России, чтобы она покинула эти украинские территории", – подытожил Дуда.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Зеленский и Анджей Дуда выпустили совместное заявление об агрессии России и сотрудничестве.