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Дуда радикально выступил против России и поддержал Украину

1.1т Читать материал на украинском

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что политика санкций в отношении РФ, ввиду ситуации с территориальной целостностью Украины, должна быть продолжена.

Дуда подчеркнул, что Крым, а также Луганская и Донецкая области должны вернуться к Украине. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Варшаве в субботу, 31 августа, передает "Интерфакс".

"Украина должна вернуть свою территориальную целостность, которую имела до 2014 года. Сегодня территория Украины оккупирована – Крым, а также Луганская и Донецкая области – эти территории должны вернуться к Украине. Наша позиция в этом контексте в отношении России однозначна: мы считаем, что политика санкций должна быть продолжена, так как это самый мирный способ заставить государство соблюдать международное право", сказал Дуда.

Анджей Дуда

Анджей Дуда

Новости
Зеленский дал Польше историческое обещание: о чем речь

Сам президент Украины ответил, что агрессия РФ угрожает всей Европе.

"Северный поток-2" неприемлим и угрожает всей Европе. Без выполнения Минских соглашений и восстановления территориальной целостности, санкции против РФ могут только усиливаться. Я готов разблокировать разрешения на эксгумацию тел в польских захоронениях в Украине, а Польша – свои шаги навстречу", – сказал Зеленский.

Андрей Дуда и Владимир Зеленский

Андрей Дуда и Владимир Зеленский

Офис президента Украины

Также Владимир Зеленский заявил, что Украина выступает за диверсификацию источников энергоснабжения, а также за энергетическое сотрудничество в треугольнике Польша – США – Украина.

"Радует, что торгово-экономические связи между нашими странами ежегодно растут и будут расти в дальнейшем. Уже сейчас Польша является нашим вторым крупнейшим торговым партнером в ЕС. Но в потенциала этого сотрудничества нет предела. Поэтому ожидаем активный диалог правительств наших стран в рамках межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества. И очень надеемся я лично надеюсь, что следующее заседание комиссии состоится в ближайшее время. Мы об этом говорили с Президентом Польши", – сказал Президент Украины.

Владимир Зеленский и Андрей Дуда

Владимир Зеленский и Андрей Дуда

president.gov.ua

Также Зеленский напомнил, что 1 сентября 1939 года польский народ стал на защиту своей родины от немецких захватчиков.

"Тогда плечом к плечу с поляками стояли и представители украинского народа, на то время граждане Республики Польша. По подсчетам историков, в рядах польского войска воевали тысячи украинцев. Многие из них отдали жизнь в тяжелой борьбе с нацистами и стали жертвами коммунистической тоталитарной системы", - заявил он.

Зеленский указал, что 80 лет спустя Польша помогает Украине защищать ее территориальную целостность, в том числе, поляки делают это непосредственно плечом к плечу с украинскими военными.

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Темы
Российско-украинский конфликт Аннексия Крыма
Персоны
Анджей Дуда Владимир Зеленский
Место
Польша Варшава
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Как же таким странам как украина, польша и прибалтийским странам хочется чувствовать себя значительными на мировой арене. Но кроме смеха это ничего не вызывает)))))
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