Намек? Скандального "слугу" подловили на "связи" с Джокером

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский еще в сентябре появлялся в Верховной Раде в футболке с изображением героя комиксов Джокера, под именем которого скрывается пранкер, получивший известность в последнее время.

Подтверждающие фото 11 сентября опубликовал в Facebook фотокорреспондент Ян Доброносов. "Что это значит?" – подписал он тогда свой снимок (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Отметим, Джокер запустил свой Telegram-канал 31 октября. В нем он уже опубликовал несколько скандальных переписок с народными депутатами, общаясь с ними под видом генерального прокурора Руслана Рябошапки. Парламентарии, потеряв бдительность, выдали пранкеру немало секретов, как личного, так и политического характера.

Дубинский приходил в Раду в футболке с Джокером Facebook Яна Доброносова

Дубинский приходил в Раду в футболке с Джокером Facebook Яна Доброносова

При этом, у самого Дубинского действительно есть все основания скрываться под маской Джокера. Народный депутат успел угодить в несколько скандалов, критикуя своих коллег.

Дубинского подловили на "связи" с Джокером

Как сообщал OBOZREVATEL:

Пранкер Джокер притворился генпрокурором Русланом Рябошапкой и вывел на чистую воду народного депутата от "Слуги народа" Богдана Яременко, который попался на секс-переписках в Раде.

Кроме того, публикацией канала, которая буквально подорвала сеть, стала переписка с народным депутатом от фракции "Слуга народа" Михаилом Радуцким о зарплатах "в конвертах". За сутки она набрала почти 35 тысяч просмотров.

Служба безопасности Украины получила указание установить личность человека, который курирует Telegram-канал "Джокер".

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