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6 ноября • обновлено в 18:01
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Намек? Скандального "слугу" подловили на "связи" с Джокером

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Народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский еще в сентябре появлялся в Верховной Раде в футболке с изображением героя комиксов Джокера, под именем которого скрывается пранкер, получивший известность в последнее время.

Подтверждающие фото 11 сентября опубликовал в Facebook фотокорреспондент Ян Доброносов. "Что это значит?" – подписал он тогда свой снимок (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Отметим, Джокер запустил свой Telegram-канал 31 октября. В нем он уже опубликовал несколько скандальных переписок с народными депутатами, общаясь с ними под видом генерального прокурора Руслана Рябошапки. Парламентарии, потеряв бдительность, выдали пранкеру немало секретов, как личного, так и политического характера.

Новости
Дубинский опубликовал отчет прохождения полиграфа. Документ
Дубинский приходил в Раду в футболке с Джокером

Дубинский приходил в Раду в футболке с Джокером

Facebook Яна Доброносова

Дубинский приходил в Раду в футболке с Джокером

Дубинский приходил в Раду в футболке с Джокером

Facebook Яна Доброносова

При этом, у самого Дубинского действительно есть все основания скрываться под маской Джокера. Народный депутат успел угодить в несколько скандалов, критикуя своих коллег.

Дубинского подловили на "связи" с Джокером

Дубинского подловили на "связи" с Джокером

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Александр Дубинский
Место
Украина
Тег
Партия Слуга народа
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Что-то похожее на спланированную тему.
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Коротков Сергей
Коротков Сергей
То есть сбу вместо того что бы раследовать те же зп в конвертах будет искать тех кто про это заявил. Доказательно. ЗЕбильная страна с ЗЕбильной властью. Нарик перзедент. Лживое правительство. И вЗру-верховна зрада украины. С учетом 73% имбицылов,голосовавших за этих,которые и сделали этих 73% теперь уже ЗЕбилов- у этой страны будущего нет. Страна кизяков,холопов. Или как говорят в залесье-кастрюлеголовых. Реально стыдно быть украинцем.
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