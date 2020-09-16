Дубинский слил в сеть структуру комиссии по азартным играм в Украине

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский показал структуру Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей в Украине.

Соответствующий документ нардеп 15 сентября опубликовал в своем Telegram-канале. Согласно нему, орган для контроля за игорным бизнесом будет состоять из 230 человек.

"Боря Баум, Кирилл Тимошенко, Андрей Мотовиловец и Давид Арахамия уже нарисовали структуру комиссии по надзору за азартными играми", – написал Дубинский.

Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей в Украине. Dubinsky.pro в Telegram

Структура органа по контролю за игорным бизнесом. Dubinsky.pro в Telegram

Комиссия по развитию и регулированию азартных игр – новый государственный орган, который будет решать вопросы выдачи лицензий, проверок, санкций относительно казино, а также будет получать от них финансовую отчетность.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, руководителем комиссии по надзору за игорным бизнесом будет назначен российский бизнесмен Борис Баум, приближенный к замглавы Офиса президента Кириллу Тимошенко.