Дубинский пришел на полиграф: онлайн-трансляция

Народный депутат от президентской фракции "Слуга народа" Александр Дубинский вечером в среду, 23 октября, пришел на проверку детектором лжи.

Онлайн-трансляцию происходящего ведут на YouTube-канале Свободный (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Как объяснила адвокат ДубинскогоТатьяна Костина, процедура проверки на полиграфе проходит в закрытом режиме и результаты будут обнародованы только в понедельник, 28 октября. "Мы говорим, что проводится тестирование, которое в дальнейшем может быть использовано правоохранительными органами. Также известно о том, что есть производство, инициированое САП. Результаты данного исследования могут быть основанием для сбора доказательств в дальнейшем", – сказала она.

Дубинский пришел на полиграф Скриншот из видео

Народному депутату провели вводный инструктаж. Проверить Дубинского пришли полиграфологи Виталий Опанасенко и Валерий Кипишинов.

К его телу присоединили соответствующие датчики, которые должны зафиксировать реакцию организма парламентария на ответы.

Дубинский пришел на полиграф Скриншот из видео

Дубинский пришел на полиграф Скриншот из видео

После этого журналистов попросили выйти, поскольку само тестирование проходит без присутствия прессы. После окончания 30-минутного теста анонсировали проведение брифинга.

Скриншот из видео

При этом, по данным LIGA.net, одновременно с Дубинским пришел на полиграф также руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. В прямом эфире его появление должно состояться после проверки Дубинского.

Дубинский пришел на полиграф Скриншот из видео

Как сообщал OBOZREVATEL:

Нардеп Александр Дубинский заявил, что Офис президента Украины Владимира Зеленского хочет проверить народных депутатов от "Слуги народа" на детекторе лжи, которые являются членами финансового комитета Рады.

Скандал разгорелся из-за возможного подкупа народных депутатов. Большинство из “подозреваемых” являются членами налогового комитета и не голосовали за законопроект №2047, который имел цель ликвидировать коррупционные схемы при оформлении сделок с недвижимостью.

САП открыла уголовное производство по факту возможного подкупа.

При этом Дубинский узнал, что в политической силе заговорили о его исключении, и жестко ответил однопартийцам.

Вместе с ним должен пройти испытание детектором лжи также глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Арахамия заявил, что у него есть косвенные доказательства и свидетель, который может подтвердить подкуп членов комитета Дубинского.

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