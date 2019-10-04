Дубинский поскандалил с Разумковым и предложил переименовать партию

Народный депутат Украины партии "Слуга народа" Александр Дубинский поскандалил со спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым из-за отказа начать голосование за внесение в парламент законопроекта о следственной комиссии по НБУ. После этого он предложил переименовать свою партию в "Слугу МВФ".

На своем Telegram-канале Дубинский упрекнул спикера Верховной Рады в том, что он кардинально изменил свою позицию после выборов. Ведь во время избирательной гонки в апреле Разумков настаивал на необходимости проведения аудита реформ НБУ.

Примечательно, что на заседании фракции Дубинский процитировал Разумкову его же старую цитату, требуя аудита НБУ. Однако спикер парламента агрессивно ответил нардепу, после чего между ними началась перепалка.

"Теперь на заседании фракции господин Разумков просто отказался ставить на голосование вопрос о вынесении в зал проекта по созданию следственной комиссии по НБУ. И сообщил, что пояснит такое решение исключительно в письменной форме. Ну, что же. Если спикер хочет довести ситуацию до абсурда и письменных ответов, то я подготовлю соответствующий запрос к руководству Верховной Рады", – добавил он.

"Слуга народа"

Подытоживая, Дубинский упрекнул "Слугу народа" в обслуживании интересов МВФ, чем и объяснил нежелание расследовать деятельность бывшего руководства НБУ. Кроме того, он предложил сменить название партии.

"Если это прямое указание МВФ – надо так и сказать, официально. Чтобы "слуги народа" знали, что в парламенте им остается только др***ть. Если МВФ, конечно, не против", – жестко высказался Дубинский.

"Слуга МВФ. Мне кажется, это более точное название для нашей партии", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дубинский заявил, что схему, при которой с каждого кассового аппарата ежедневно платят по одной гривне за "информационный эквайринг", нужно отменить. Он считает, что эта система имеет все признаки коррупционной.

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