Народного депутата от фракции "Слуга народа" Александра Дубинского подловили на нарушении обещания не голосовать за открытие рынка земли в Украине.
Подтверждающий скриншот опубликовал в своем Telegram-канале журналист Владимир Горковенко (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
Так, перед голосованием Дубинский поспорил в сети с пользователем Алексеем Караманом. "Саня, ты сам потом за этот закон и проголосуешь! Я про землю!" – написал последний, видимо, под постом, в котором нардеп присоединился к критике открытия рынка.
Дубинский "переобулся" в Раде: всплыла переписка
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"Запишите – х*й", – ответил ему Дубинский. Нардеп даже посоветовал собеседнику сделать скриншот на будущее.
Однако на пленарном заседании в среду, 13 ноября, Дубинский, как и большинство его коллег, поддержал скандальный законопроект. Об этом свидетельствуют данные о поименном голосовании, обнародованные на сайте Верховной Рады.
Telegram-канал Владимира Горковенко
"Дубинский, как тот пацан: слово дал, слово забрал. Так возник его голос "за" земельный закон", – прокомментировал Горковенко.
Как сообщал OBOZREVATEL:
13 ноября монобольшинство Верховной Рады со скандалом приняло законопроект об открытии земельного рынка.
Президент Владимир Зеленский записал видеообращение в авто, в котором шепотом поблагодарил нардепов.
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