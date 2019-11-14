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14 ноября • обновлено в 23:18
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"Запишите – х*й!" Дубинский "переобулся" в Раде: всплыла показательная переписка по земле

3.7т
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Народного депутата от фракции "Слуга народа" Александра Дубинского подловили на нарушении обещания не голосовать за открытие рынка земли в Украине.

Подтверждающий скриншот опубликовал в своем Telegram-канале журналист Владимир Горковенко (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, перед голосованием Дубинский поспорил в сети с пользователем Алексеем Караманом. "Саня, ты сам потом за этот закон и проголосуешь! Я про землю!" – написал последний, видимо, под постом, в котором нардеп присоединился к критике открытия рынка.

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Дубинский "переобулся" в Раде: всплыла переписка

Дубинский "переобулся" в Раде: всплыла переписка

112 Украина

"Запишите х*й", – ответил ему Дубинский. Нардеп даже посоветовал собеседнику сделать скриншот на будущее.

Однако на пленарном заседании в среду, 13 ноября, Дубинский, как и большинство его коллег, поддержал скандальный законопроект. Об этом свидетельствуют данные о поименном голосовании, обнародованные на сайте Верховной Рады.

"Запишите – х*й!" Дубинский "переобулся" в Раде: всплыла показательная переписка по земле

Telegram-канал Владимира Горковенко

"Дубинский, как тот пацан: слово дал, слово забрал. Так возник его голос "за" земельный закон", – прокомментировал Горковенко.

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Автор
Ирина Кулинич Ирина Кулинич
Тема
Рынок земли в Украине
Персона
Александр Дубинский
Место
Украина
Тег
Партия Слуга народа
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