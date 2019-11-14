Народного депутата от фракции "Слуга народа" Александра Дубинского подловили на нарушении обещания не голосовать за открытие рынка земли в Украине.

Подтверждающий скриншот опубликовал в своем Telegram-канале журналист Владимир Горковенко (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, перед голосованием Дубинский поспорил в сети с пользователем Алексеем Караманом. "Саня, ты сам потом за этот закон и проголосуешь! Я про землю!" – написал последний, видимо, под постом, в котором нардеп присоединился к критике открытия рынка.

Дубинский "переобулся" в Раде: всплыла переписка 112 Украина

"Запишите – х*й", – ответил ему Дубинский. Нардеп даже посоветовал собеседнику сделать скриншот на будущее.

Однако на пленарном заседании в среду, 13 ноября, Дубинский, как и большинство его коллег, поддержал скандальный законопроект. Об этом свидетельствуют данные о поименном голосовании, обнародованные на сайте Верховной Рады.

Telegram-канал Владимира Горковенко

"Дубинский, как тот пацан: слово дал, слово забрал. Так возник его голос "за" земельный закон", – прокомментировал Горковенко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

13 ноября монобольшинство Верховной Рады со скандалом приняло законопроект об открытии земельного рынка.

Президент Владимир Зеленский записал видеообращение в авто, в котором шепотом поблагодарил нардепов.



Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!