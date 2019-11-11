"Все не нашел": Дубинский ответил на "заказное" расследование об его имуществе

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский ответил на скандальное расследование о его недвижимости и автопарке из 17 автомобилей, которое показали в программе "Наші гроші".

Видеообращение опубликовал он на своем YouTube канале вечером в понедельник, 11 ноября, сразу после премьеры передачи Дениса Бигуса (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Все хотят услышать про мои квартиры, машины и маму, которая любит скорость. Докладываю, уважаемые товарищи. Все написано в открытых реестрах, что у нас есть и на кого из семьи записано. Что это за расследование?" – возмутился он.

Дубинский ответил на расследование об его имуществе Скриншот из видео

По утверждению Дубинского, история о его "зажиточной жизни" курсирует с 2015 года и якобы появляется только тогда, когда он "наступит кому-то на хвост". В этот раз, по его словам, это тоже заказ определенного человека.

Дубинский также показал справку о доходах, которую публиковал еще в 2016 году. В документе указано, что по состоянию на 2010 год на его банковском счету было около 400 тысяч долларов. Откуда такие деньги, он объяснять не стал.

Дубинский показал справку из банка Скриншот из видео

"Я человек заметный, теперь всю страну мое имущество интересует. Про квартиры нечего говорить – камни и камни. А вот машин у меня много интересных и редких", – заявил он.

"Они говорят, мы п**дим их деньги. Нет, мы честно зарабатываем, зарабатывали и будем дальше. А все имущество увидите в декларации. Бигус, как обычно, все не нашел", – резюмировал Дубинский.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Журналисты показали 24 квартиры Дубинского и автопарк из 17 авто, половина их которых записана на мать нардепа.

Дубинский заявил, что заработал все еще до прихода в политику и ему просто завидуют.

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