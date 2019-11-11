Главная Новости
12 ноября • обновлено в 00:36
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

"Все не нашел": Дубинский ответил на "заказное" расследование об его имуществе

623
Читать материал на украинском

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский ответил на скандальное расследование о его недвижимости и автопарке из 17 автомобилей, которое показали в программе "Наші гроші".

Видеообращение опубликовал он на своем YouTube канале вечером в понедельник, 11 ноября, сразу после премьеры передачи Дениса Бигуса (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Все хотят услышать про мои квартиры, машины и маму, которая любит скорость. Докладываю, уважаемые товарищи. Все написано в открытых реестрах, что у нас есть и на кого из семьи записано. Что это за расследование?" – возмутился он.

Новости
Дубинский опубликовал отчет прохождения полиграфа. Документ

Дубинский ответил на расследование об его имуществе

Дубинский ответил на расследование об его имуществе

Скриншот из видео

По утверждению Дубинского, история о его "зажиточной жизни" курсирует с 2015 года и якобы появляется только тогда, когда он "наступит кому-то на хвост". В этот раз, по его словам, это тоже заказ определенного человека.

Дубинский также показал справку о доходах, которую публиковал еще в 2016 году. В документе указано, что по состоянию на 2010 год на его банковском счету было около 400 тысяч долларов. Откуда такие деньги, он объяснять не стал.

Дубинский показал справку из банка

Дубинский показал справку из банка

Скриншот из видео

"Я человек заметный, теперь всю страну мое имущество интересует. Про квартиры нечего говорить камни и камни. А вот машин у меня много интересных и редких", – заявил он.

"Они говорят, мы п**дим их деньги. Нет, мы честно зарабатываем, зарабатывали и будем дальше. А все имущество увидите в декларации. Бигус, как обычно, все не нашел", – резюмировал Дубинский.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Журналисты показали 24 квартиры Дубинского и автопарк из 17 авто, половина их которых записана на мать нардепа.

  • Дубинский заявил, что заработал все еще до прихода в политику и ему просто завидуют.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Персона
Александр Дубинский
Место
Украина
Тег
Партия Слуга народа
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
2
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel