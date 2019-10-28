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28 октября • обновлено в 11:22
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Дубинский опубликовал отчет прохождения полиграфа. Документ

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Народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский опубликовал отчет специалиста после прохождения полиграфа.

Копии документов политик выложил в Facebook, также разместив видео-комментарий его адвоката.

"Как и обещал, публикую отчет полиграфолога о прохождении "детектора лжи", – отметил он.

Отметим, что Дубинский проходил полиграф, отвечая на вопросы о причастности нардепа к коррупционным схемам относительно голосования законопроекта №2047.

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В заключении специалиста указано, что во время тестирования опрашиваемый вел себя адекватно, не применял "предварительных фармакологических мер", которые могут искажать психофизиологические реакции.

"Установить правдивость ответов "Да" у опрашиваемого на вопрос "Вы голосовали против данного законопроекта из-за того, что в нем есть коррупционная составляющая?" и "Вы проголосовали против данного законопроекта из-за неправомерных выгод для каких-либо конкретных лиц в ущерб интересам государства?" не удалось, поскольку ответы "Да" и "Нет" на данные вопросы отличались одинаково значимыми психофизиологическими реакциями", – пояснил полиграфолог.

Также отмечается, что результаты исследования в целом носят оправдательный характер.

"Заключение. Дубинский Александр Анатольевич правдиво ответил на все вопросы относительно своей непричастности к договоренности, ожиданию и получению неправомерного денежного вознаграждения за голосование против проекта 2047 и не знает, кто из членов комитета причастен к этому. Дополнительно установлено, что за время работы в Верховной Раде опрашиваемый не получал денежных вознаграждений или каких-либо других за содействие в продвижении законопроектов по просьбе каких-либо лиц", – говорится в документе.

Экспертное заключение делал врач-психофизиолог Виталий Опанасенко.

Отчет полиграфолога

Отчет полиграфолога

Facebook

Отчет полиграфолога

Отчет полиграфолога

Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Нардеп Александр Дубинский заявил, что Офис президента Украины Владимира Зеленского хочет проверить народных депутатов от "Слуги народа" на детекторе лжи, которые являются членами финансового комитета Рады.

  • Скандал разгорелся из-за возможного подкупа народных депутатов. Большинство из “подозреваемых” являются членами налогового комитета и не голосовали за законопроект №2047, который имел цель ликвидировать коррупционные схемы при оформлении сделок с недвижимостью.

  • САП открыла уголовное производство по факту возможного подкупа.

  • При этом Дубинский узнал, что в политической силе заговорили о его исключении, и жестко ответил однопартийцам.

  • Вместе с ним должен пройти испытание детектором лжи также глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

  • Арахамия заявил, что у него есть косвенные доказательства и свидетель, который может подтвердить подкуп членов комитета Дубинского.

  • Александр Дубинский вечером в среду, 23 октября, прошел проверку на детекторе лжи.

  • Позже эксперт заявил, что проверка народного депутата от фракции "Слуга народа" Александра Дубинского на детекторе лжи оказалась настоящим фарсом.

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Персона
Александр Дубинский
Место
Украина
Теги
полиграф детектор лжи Партия Слуга народа
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