"Друзьям все, а врагам закон": у Ляшко заявили о дерзких нарушениях на выборах

Представители Радикальной партии Олега Ляшко заявили о дерзком нарушении избирательного законодательства в день голосования на выборах в четырех объединенных территориальных громадах Днепропетровской области.

В пресс-службе Днепропетровской областной организации РПЛ призвали власть Днепропетровщины, гражданскую сеть "Опора", Комитет избирателей Украины и всех сознательных журналистов обратить внимание на нарушения.

По состоянию на 17:00 29 апреля, в день выборов в четырех объединенных территориальных громадах Днепропетровской области, представители Радикальной партии зафиксировали на фото и видео множество нарушений законодательства.

"В частности, в селе Малокозырщина Перещепинский городской ОТГ утро началось с голосования на капоте автомобиля. Отец одного из кандидатов в депутаты ОТГ в селе Мелиоративное Днепропетровской области Тищенко угощал сегодня избирателей водкой, чтобы получить благосклонность от людей. Таким образом мужчина решил "помочь" сыну, который баллотируется в депутаты по округу №26", - говорится в сообщении Радикальной партии.

"В селе Лычково пожилая бабушка пришла на избирательный участок "подготовленной", взяв с собой отмеченный заранее бюллетень. В помещении избирательного участка №120314, который находится на территории Песчанской ОТГ, была размещена агитация за провластного кандидата в депутаты. Только после составления представителями Радикальной партии Олега Ляшко заявления о нарушении избирательного законодательства, председатель комиссии на этом участке решила снять эту агитационную листовку", отметили в пресс-службе.

Также активисты Радикальной партии заявили, что в день голосования власть продолжала агитировать с билбордов за своих кандидатов по всей территории Песчанской ОТГ.

Отдельные нарушения были замечены во время голосования на дому. В селе Орловщина полиция уже составила протокол о нарушениях, которые были обнаружены на участке №120330. По просьбе кандидата в депутаты от РПЛ Сергея Миськова проверить бланки заявлений голосования на дому у председателя этой участковой избирательной комиссии Олега Резниченко, было выявлено, что 59 заявлений было напечатано на компьютере, а 8 - написаны одним и тем же почерком. Всего в этом селе на дому проголосовало 68 человек.

По всем выявленным фактам нарушений представители Радикальной партии вызвали полицию для составления протоколов.

"Команда Радикальной партии Олега Ляшко в Днепропетровской области возмущена грубым нарушением избирательного законодательства представителями власти, которые идут на дерзкие манипуляции сознанием украинцев", - заявили в партии.