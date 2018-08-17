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"Дружбы нет и не было": Омелян объяснил отмену поездов в РФ

4.2тЧитать новость на украинском

Министерство инфраструктуры инициирует отмену железнодорожного сообщения с Россией, в частности пассажирских поездов, чтобы обезопасить украинцев.

Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в эфире "5 канала", подчеркнув, что в условиях войны о любом нормальном сотрудничестве с Россией речи быть не может, поэтому действия Украины должны быть жесткими и адекватными.

"Я считаю, что таким путем мы обезопасим украинцев, которые все еще на собственный риск ездят в Российскую Федерацию от возможности быть похищенным или попасть в лапы ФСБ или других правоохранительных органов России. Мы видим, что эти случаи участились", - отметил Омелян.

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По его словам, ключевым в этом запрете также является то, что если страны воюют, то "нечего туда ездить".

"Российско-украинской дружбы нет и никогда не было. Была или перманентная оккупация, или просто массовые убийства", - подытожил Омелян.

Напомним, накануне Омелян анонсировал новые ограничения в транспортном сообщении с Россией.

Также отметим, что российские железные дороги (РЖД) с 11 декабря 2017 года полностью перевели пассажирские поезда дальнего следования на новый железнодорожный обход Украины.

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Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Владимир Омелян
Место
Украина
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Semizalupiv Opanas
Semizalupiv Opanas
ну Вэвлык,ты бредиш,видать по малолетству ,простого рабочего там никтл не похищал и не похищает..не ,ну уродов хватает везде ,и в Европе пропадают наши..а так ,если не лезеш в политику ,то ты там и нах.никому не нужен..
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
дружбы не было, было братство, ну как у тех Исава и Иакова, только вот в отличие от Исава украинцы никогда и не собирались продавать свое право первородства за чечевичную похлебка, из-за этого у московской орды крышу и снесло, решила силой отобрать и мстить за свое убожество бесконечно
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