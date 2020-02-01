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1 февраля • обновлено в 23:26
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"Другого корабля нет": Казарин объяснил провалы Зеленского и обратился к украинцам

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Журналист Павел Казарин заявил, что, по его мнению, президент Владимир Зеленский имеет смутное представление о правилах дипломатии, экономических законах и особенностях государственного управления.

Как он написал в статье на LIGA.net, у президента здесь вакуум, и будущее Украины во многом зависит от того, кто будет заполнять эту пустоту.

"Я охотно допускаю, что у шестого президента Украины есть вакуум понимания процессов. Скорее всего, он недооценивает потенциал агрессии и масштаб вызовов. Скорее всего, он переоценивает возможности для компромисса с Москвой и собственные возможности", – написал журналист.

"Другого корабля нет": Казарин объяснил провалы Зеленского и обратился к украинцам

"В окружении Зеленского сегодня оказались самые разные люди. Процесс формирования его команды напоминал водоворот, который затянул в президентскую орбиту как реформаторов, так и их противников. Как сторонников суверенитета, так и капитулянтов. Как рыночников, так и лоббистов финансово-промышленных групп. Между этими лагерями теперь идет война за доступ к телу. Отголоски которой мы время от времени наблюдаем", – отметил Казарин.

По его убеждению, сегодня главной задачей для Украины является просто пережить Зеленского.

"Причем, сделать это желательно с минимальными потерями. Ранее страна уже пережила пятерых президентов, и есть надежда, что сможет пережить шестого. Причем, даже не случившиеся поражения можно воспринимать ближайшие 4 года как победы", – сказано в статье.

Он добавил, что девять месяцев назад пассажиры судна вручили штурвал человеку, который был к этому не готов.

"Его команда неоднородна: кто-то хочет отправить корабль на рифы, кто-то – довести до пункта назначения, кто-то – отжать себе пару палуб. Но мне сложно понять тех, кто с саркастической улыбкой ждет худшего сценария. "Я же говорил" звучит нелепо из уст человека, болтающегося в открытом море на спасательном плоту. Другого корабля у нас нет. Мы все связаны общей судьбой. А потому failure is not an option (провал – это не вариант – Ред.)", – написал Казарин.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Казарин заявил, что пока президент РФ Владимир Путин находится на своей должности, Украине будет трудно вести успешные переговоры по Донбассу и переписать Минские соглашения.

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Автор
Глеб Иванов
Персоны
Павел Казарин Владимир Зеленский
Место
Украина
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Колорад Ваня
Колорад Ваня
"пережить Зеленского"... То есть, во всем виноват Зеленский? До него во всем был виноват Порошенко, до Порошенко - Янукович. Легко догадаться, что и следующий тоже будет виноват во всех бедах Украины, хотя, следующего уже может и не быть.
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