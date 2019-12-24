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24 декабря • обновлено в 12:03
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"Другие – не люди?" "Слуга народа" отличился выходкой в Раде

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Народный депутат от партии "Слуга народа" Анатолий Остапенко пытался пройти в парламентскую бухгалтерию за зарплатой без очереди.

В сети появилось соответствующее видео, снятое помощницей другого "слуги" Олега Семинского Татьяной Шмерегой, передает Telegram канал "Путч" (чтобы посмотреть, доскрольте до конца).

На ролике видно, как Остапенко пытается зайти в бухгалтерию, однако двери рукой перекрывает другой человек. Люди в очереди возмутились таким поведением нардепа. В частности, одна женщина обвинила парламентария в невежливости.

Анатолий Остапенко пытался пройти без очереди в парламентскую бухгалтерию

Анатолий Остапенко пытался пройти без очереди в парламентскую бухгалтерию

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"Я в свой отпуск пришла и 50 минут жду. Можно же нормально сказать: "пропустите, пожалуйста, без очереди, я спешу". А не просто прийти и стоять. Все остальные не люди?", – сказала женщина.

Кроме того, женщина за кадром долго просила депутата представиться. После нескольких просьб, он все же это сделал, однако без особого энтузиазма.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Остапенко попался в Раде на интимной переписке с мужчиной.

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Автор
Глеб Иванов
Место
Украина
Теги
Партия Слуга народа Верховная Рада Украины
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Казбеков Зубег
Казбеков Зубег
В смысле очередь за зарплатой,они у вас наличкой получают? Вы чё совсем отсталые.
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
Украинцы - люди ? Ахахахахахахахахахахахахх
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