"Другие – не люди?" "Слуга народа" отличился выходкой в Раде

Народный депутат от партии "Слуга народа" Анатолий Остапенко пытался пройти в парламентскую бухгалтерию за зарплатой без очереди.

В сети появилось соответствующее видео, снятое помощницей другого "слуги" Олега Семинского Татьяной Шмерегой, передает Telegram канал "Путч" (чтобы посмотреть, доскрольте до конца).

На ролике видно, как Остапенко пытается зайти в бухгалтерию, однако двери рукой перекрывает другой человек. Люди в очереди возмутились таким поведением нардепа. В частности, одна женщина обвинила парламентария в невежливости.

Анатолий Остапенко пытался пройти без очереди в парламентскую бухгалтерию

"Я в свой отпуск пришла и 50 минут жду. Можно же нормально сказать: "пропустите, пожалуйста, без очереди, я спешу". А не просто прийти и стоять. Все остальные не люди?", – сказала женщина.

Кроме того, женщина за кадром долго просила депутата представиться. После нескольких просьб, он все же это сделал, однако без особого энтузиазма.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Остапенко попался в Раде на интимной переписке с мужчиной.

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