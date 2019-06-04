Друг Зеленского получил звание для работы в СБУ: раскрыты скандальные подробности

Первый заместитель председателя Службы безопасности Украины, и.о. главы СБУ Иван Баканов получил воинское звание за несколько дней до своего назначения.

Как сообщает УНН, Баканов получил звание лейтенанта.

Сделано это было для того, чтобы силовик мог быть назначенным на должность первого заместителя главы Службы безопасности.

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При этом отмечается, что Баканов нигде не служил и не состоял на воинском учете.

Иван Баканов LIGA.net

Как сообщал OBOZREVATEL:

22 мая президент Украины Владимир Зеленский назначил Ивана Баканова первым заместителем главы СБУ. Соответствующий указ появился на сайте президента 22 мая. Также Баканов является председателем партии Зеленского "Слуга народа".

Позже он заявил, что главное требование президента Зеленского к Службе Безопасности Украины – это победить коррупцию в стране.

Также Баканов выступил против рассекречивания деклараций сотрудников СБУ.

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