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Друг Зеленского получил звание для работы в СБУ: раскрыты скандальные подробности

20.8тЧитать материал на украинском

Первый заместитель председателя Службы безопасности Украины, и.о. главы СБУ Иван Баканов получил воинское звание за несколько дней до своего назначения.

Как сообщает УНН, Баканов получил звание лейтенанта.

Сделано это было для того, чтобы силовик мог быть назначенным на должность первого заместителя главы Службы безопасности.

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При этом отмечается, что Баканов нигде не служил и не состоял на воинском учете.

Иван Баканов

Иван Баканов

LIGA.net

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Персоны
Владимир ЗеленскийИван Баканов
Место
Украина
Тег
СБУ
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Victor Ideiniy
Victor Ideiniy
ЗЕленский поручил другу детства Ивану Баканову и по совместительству И.О главы СБУ, "Побороть корупцию в Украине за две недели"!!! =) "Зделаем" ответил друг детства Зеленского и совместительству ИО главы СБУ!!! =))
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1
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Астахова Оксана
Астахова Оксана
Мoя благодарноcть тем, кто пoказaл мнe caйт W︁W︁W︁.︁D︁I︁F︁I︁M︁A︁S︁.︁C︁O︁M︁/︁jh6nkuw Пpoсто пройдя oпpоc пoлучилa пoчти полyгодoвyю зapплaту)) Пользyйтeсь, пока ecть возмoжность=)
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0
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Medvedev Vladimir
Medvedev Vladimir
Молодец а что делал Барыга?
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