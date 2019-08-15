"Дрожали губы и глаза бегали": генерал рассказал о реакции Зеленского на гибель воинов ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский становится Верховным главнокомандующим.

"Я это почувствовал, когда он говорил о наших погибших четырех военнослужащих. У него немного дрожали губы и глаза бегали", – сказал OBOZREVATEL военный дипломат, председатель Общественного совета при Министерстве обороны Украины, генерал-майор запаса Петр Гаращук.

Владимир Зеленский в зоне проведения ООС Официальный сайт президента Украины

"Это очень хорошо. Что такое быть Верховным главнокомандующим? Это значит нести ответственность за каждую жизнь, за войну, за каждый день, проведенный на фронте. Он пытается остановить эту войну", – добавил генерал.

Отвечая на вопрос, значит ли это, что для становления Зеленского как Верховного главнокомандующего потребовалась гибель украинских военнослужащих, Гаращук заявил: "Ни в коем случае! Это был повод, чтобы высказать соболезнования перед поездкой в Турцию и сделать заявление как Верховному главнокомандующему. Но в этот день я увидел, что он становится Верховным главнокомандующим, то есть отвечает за каждую жизнь, как, кстати, и любой военнослужащий, офицер, генерал Вооруженных Сил Украины или государственный служащий, работающий в Министерстве обороны".

Как писал OBOZREVATEL, ранее Петр Гаращук сообщил о том, что Министерство обороны Украины собирает совещание, на котором обсудит факт стягивание тяжелого вооружения на оккупированные территории Луганской области.

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