ГБР открыло дело о незаконном сборе информации про Порошенко

Государственное бюро расследований приняло заявление о незаконном сборе и распространении информации о пятом президенте Украины Петре Порошенко.

Об этом сообщил адвокат Порошенко Игорь Головань во время брифинга, передает "Прямой". По этим фактам было зарегистрировано уголовное производство.

"Мне сообщили буквально вчера, что ГПУ еще 10 сентября направила сюда уголовное производство по моему заявлению, которое касается незаконного сбора информации о лице, информации, составляющей коммерческую и банковскую тайну", – отметил Головань.

Петр Порошенко

По его словам, следователи Госбюро расследований передают информацию о Порошенко на Telegram-каналы.

"Мы видим, что следователи ГБР, вместо того, чтобы действовать в соответствии с законом, в интересах государства, обслуживают определенные Telegram-каналы, собирают информацию о компании, о счетах Петра Порошенко, и все это передается на Telegram-каналы. По этим фактам было зарегистрировано уголовное производство", – сказал Головань.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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