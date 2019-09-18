ГБР открыло дело о незаконном сборе информации про Порошенко

Государственное бюро расследований приняло заявление о незаконном сборе и распространении информации о пятом президенте Украины Петре Порошенко.
Об этом сообщил адвокат Порошенко Игорь Головань во время брифинга, передает "Прямой". По этим фактам было зарегистрировано уголовное производство.
"Мне сообщили буквально вчера, что ГПУ еще 10 сентября направила сюда уголовное производство по моему заявлению, которое касается незаконного сбора информации о лице, информации, составляющей коммерческую и банковскую тайну", – отметил Головань.
Петр Порошенко
По его словам, следователи Госбюро расследований передают информацию о Порошенко на Telegram-каналы.
"Мы видим, что следователи ГБР, вместо того, чтобы действовать в соответствии с законом, в интересах государства, обслуживают определенные Telegram-каналы, собирают информацию о компании, о счетах Петра Порошенко, и все это передается на Telegram-каналы. По этим фактам было зарегистрировано уголовное производство", – сказал Головань.
Как сообщал OBOZREVATEL:
адвокат Игорь Головань заявил, что против Петра Порошенко не открыто ни одного уголовного дела и он не является подозреваемым ни в одном из 11 производств, о которых заявлял глава Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба
Первый заместитель председателя Государственного бюро расследований Ольга Варченко публично заявила о том, что Труба нарушает закон и узурпирует власть.
Управляющий партнер Адвокатского объединения "Головань и партнеры" Игорь Головань предположил, что ГБР рассекречивает свои тайны посторонним людям, а также, что бюро используется в интересах страны-агрессора России и ее агентов.
Позже партия "ЕС" требовала от директора Трубы прекратить политические преследования.
Впоследствии Труба признался в "сливе" информации с ГБР.
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