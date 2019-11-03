"Драка" Богдана с Бакановым: в Офисе президента сделали официальное заявление

Информация о "драке" главы СБУ Ивана Баканова с главой Офиса президента Андреем Богданом не соответствует действительности.

Об этом на своей странице в Facebook заявил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. Он подчеркнул, что история о конфликте между чиновниками "является выдуманной от начала и до конца".

"Мы опровергаем эту информацию, хоть в особом опровержении она не нуждается", – написал он.

Иван Баканов и Андрей Богдан Коллаж

"В очередной раз достоянием общественности стал фейк, не основанный ни на одном источнике, который заслуживал бы хоть какое-то доверие", – отметил Тимошенко, добавив, что ему жаль, что некоторые издания всерьез писали об инциденте.

Как сообщал OBOZREVATEL, информацию о "драке", в ходе которой Баканов якобы выбил зуб Богдану, распространил журналист Станислав Речинский. По его словам, "конфликт" был связан с назначениями в Службе безопасности.

Сам Богдан посмеялся над слухами о драке, показав в сети свои зубы.

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