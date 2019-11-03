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3 ноября • обновлено в 12:10
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"Драка" Богдана с Бакановым: в Офисе президента сделали официальное заявление

16.6т Читать материал на украинском

Информация о "драке" главы СБУ Ивана Баканова с главой Офиса президента Андреем Богданом не соответствует действительности.

Об этом на своей странице в Facebook заявил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. Он подчеркнул, что история о конфликте между чиновниками "является выдуманной от начала и до конца".

"Мы опровергаем эту информацию, хоть в особом опровержении она не нуждается", – написал он.

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Иван Баканов и Андрей Богдан

Иван Баканов и Андрей Богдан

Коллаж

"В очередной раз достоянием общественности стал фейк, не основанный ни на одном источнике, который заслуживал бы хоть какое-то доверие", – отметил Тимошенко, добавив, что ему жаль, что некоторые издания всерьез писали об инциденте.

Как сообщал OBOZREVATEL, информацию о "драке", в ходе которой Баканов якобы выбил зуб Богдану, распространил журналист Станислав Речинский. По его словам, "конфликт" был связан с назначениями в Службе безопасности.

Сам Богдан посмеялся над слухами о драке, показав в сети свои зубы.

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Персоны
Андрей Богдан Иван Баканов Кирилл Тимошенко
Место
Украина
Теги
Офис президента политика фейки
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Нашли кого слушать. Этому буряту давно надо было по башке настучать,друзьям Зеленского и прогнать его сраной метлой от Президента.
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Кузьмин Владислав
Кузьмин Владислав
а бакланов маладца ! по информации из не установленных источников , так андрушке ввалил , что у того зубы повысыпались.
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Serov Oleg
Serov Oleg
все это хорошо,конечно...но,плять,когда же третий майдан?мы ждем...
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