Дракой нардепа Юрченко занялся Офис генпрокурора, – Дубинский
Материалы по поводу драки при участии народного депутата Украины Александра Юрченко ушли на санкцию к генеральному прокурору Ирине Венедиктовой.
Об этом на своем Telegram-канале написал народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский. По его словам, Юрченко подозревают в избиении человека (нанесении ему легких телесных повреждений).
Суть скандала
Конфликт произошел 9 декабря в одном из дворов на улице Большой Васильковской в Киеве. Внедорожник Юрченко не разминулся с автомобилем двоих мужчин, которые приехали менять двери.
Нардеп, желая проехать в первую очередь, подошел к машине оппонентов, бросил в нее окурок и оторвал дворник. После этого он обратился в полицию с жалобой о якобы нанесении ему телесных повреждений. Однако в итоге эта информация не подтвердилась.
В каких еще драках был замешан Юрченко?
5 ноября у Юрченко возник публичный словесный конфликт под стенами Верховной Рады с нардепом Гео Леросом. Позже он перерос в потасовку уже в кулуарах парламента.
По словам Лероса, причиной этому послужили ксенофобские высказывания Юрченко. Также нардеп рассказал, что подстрекателем в этой стычке выступал "слуга народа" Николай Тищенко. Кроме того, он снимал все происходящее на камеру.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в сентябре помощника Юрченко НАБУ задержало на взятке в $13 тысяч. Выяснилось, что это был только первый транш из $200 тысяч, которые парламентарий должен был получить.
После этого Венедиктова подписала подозрение нардепу в совершении коррупционных преступлений.
Спустя некоторое время Юрченко арестовали, но разрешили выйти под залог в 3 млн грн. Он воспользовался этим правом.
А в начале ноября с подозреваемого и вовсе сняли электронный браслет. Он продолжил ходить в парламент и не отказался от депутатских полномочий.