Дракой нардепа Юрченко занялся Офис генпрокурора, – Дубинский

Материалы по поводу драки при участии народного депутата Украины Александра Юрченко ушли на санкцию к генеральному прокурору Ирине Венедиктовой.

Об этом на своем Telegram-канале написал народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский. По его словам, Юрченко подозревают в избиении человека (нанесении ему легких телесных повреждений).

Конфликт произошел 9 декабря в одном из дворов на улице Большой Васильковской в Киеве. Внедорожник Юрченко не разминулся с автомобилем двоих мужчин, которые приехали менять двери.

Нардеп, желая проехать в первую очередь, подошел к машине оппонентов, бросил в нее окурок и оторвал дворник. После этого он обратился в полицию с жалобой о якобы нанесении ему телесных повреждений. Однако в итоге эта информация не подтвердилась.

5 ноября у Юрченко возник публичный словесный конфликт под стенами Верховной Рады с нардепом Гео Леросом. Позже он перерос в потасовку уже в кулуарах парламента.

По словам Лероса, причиной этому послужили ксенофобские высказывания Юрченко. Также нардеп рассказал, что подстрекателем в этой стычке выступал "слуга народа" Николай Тищенко. Кроме того, он снимал все происходящее на камеру.

Как сообщал OBOZREVATEL: