Драка в Раде: "свободовца" срочно госпитализировали с тяжелыми травмами

Народного депутата от партии "Свобода" Эдуарда Леонова госпитализировали с подозрением на сотрясение мозга, ушибы грудной клетки в области печени и ушибом стопы.

Нардеп проведет в больнице скорой помощи около семи дней. Об этом рассказал депутат от Радикальной партии Олега Ляшко Игорь Мосийчук в своем Telegram.

По информации Мосийчука, рядом с палатой, где лечится Леонов, постоянно находятся как минимум четыре полицейских в гражданском.

"Похоже, уже в понедельник Нацполиции придется нарушать уголовное производство в отношении народного депутата "Слуги Народа" Андрея Богданца за хулиганство и избиение Эдуарда Леонова", - написал Мосийчук.

Он напомнил, что Богданец уже был осужден по этим статьям в 2015 году.

Эдуард Леонов Униан

Как сообщал OBOZREVATEL:

жесткая драка в Раде произошла между народным депутатом от "Слуги народа" Андреем Богданцом и активистами ВО "Свобода" Эдуардом Леоновым и Игорем Мирошниченко.

Стычка началась после заседания Комитета парламента по вопросам аграрной политики. Свободовцы затеяли драку, пытаясь добиться снятия с рассмотрения закона о рынке земли.

После драки в ВР народный депутат от "Слуги народа" Андрей Богданец был госпитализирован в больницу.

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