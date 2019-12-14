Драка в Раде: "свободовца" срочно госпитализировали с тяжелыми травмами

Народного депутата от партии "Свобода" Эдуарда Леонова госпитализировали с подозрением на сотрясение мозга, ушибы грудной клетки в области печени и ушибом стопы.
Нардеп проведет в больнице скорой помощи около семи дней. Об этом рассказал депутат от Радикальной партии Олега Ляшко Игорь Мосийчук в своем Telegram.
По информации Мосийчука, рядом с палатой, где лечится Леонов, постоянно находятся как минимум четыре полицейских в гражданском.
"Похоже, уже в понедельник Нацполиции придется нарушать уголовное производство в отношении народного депутата "Слуги Народа" Андрея Богданца за хулиганство и избиение Эдуарда Леонова", - написал Мосийчук.
Он напомнил, что Богданец уже был осужден по этим статьям в 2015 году.
Эдуард Леонов
Униан
Как сообщал OBOZREVATEL:
жесткая драка в Раде произошла между народным депутатом от "Слуги народа" Андреем Богданцом и активистами ВО "Свобода" Эдуардом Леоновым и Игорем Мирошниченко.
Стычка началась после заседания Комитета парламента по вопросам аграрной политики. Свободовцы затеяли драку, пытаясь добиться снятия с рассмотрения закона о рынке земли.
После драки в ВР народный депутат от "Слуги народа" Андрей Богданец был госпитализирован в больницу.
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