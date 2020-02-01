Дожали? Йованович пришлось уйти из дипслужбы после скандала с Украиной

Бывший посол США в Украине Мари Йованович покинула дипломатическую службу.
Известно, что она ушла на пенсию, а не в отставку, сообщает NPR.
Мари Йованович
24 Канал
Йованович занимала должность посла США в Украине с августа 2016 года по май 2019 года, когда ее отстранили после дезинформационной кампании со стороны личного адвоката президента США Рудольфа Джулиани.
Ранее OBOZREVATEL писал, что в американских СМИ опубликовали запись, на которой якобы президент Дональд Трамп говорит об увольнении експосла США в Украине Мари Йованович.
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