Дожали? Йованович пришлось уйти из дипслужбы после скандала с Украиной

Бывший посол США в Украине Мари Йованович покинула дипломатическую службу.

Известно, что она ушла на пенсию, а не в отставку, сообщает NPR.

Мари Йованович 24 Канал

Йованович занимала должность посла США в Украине с августа 2016 года по май 2019 года, когда ее отстранили после дезинформационной кампании со стороны личного адвоката президента США Рудольфа Джулиани.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в американских СМИ опубликовали запись, на которой якобы президент Дональд Трамп говорит об увольнении експосла США в Украине Мари Йованович.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся