"Доверьтесь профессионалам": Кличко предложил помочь в "батле" анализов Порошенко и Зеленского

Мэр Киева Виталий Кличко предложил кандидатам в президенты Украины сдать анализы в WADA, чтобы избежать обвинений в заангажированности и фальсификации.
Более того, он сказал, что может посодействовать в организации этого процесса. Свою позицию Кличко изложил на личной странице в Facebook.
Мэр столицы Украины отметил, что в целом новости о сдаче "допинг-контроля" кандидатами в президенты Украины удивили и немного рассмешили его.
Виталий Кличко
"Прямий"
"Да уж, если бы так спортсмены сдавали тесты на допинг, то были бы все суперменами. Ведь каждый сделал это по отдельности и причем в "своей лаборатории". Если вы так открыты и заинтересованы в объективном результате, то сделайте это по репутационно проверенному методу в международной организации World Anti-Doping Agency. Могу организационно помочь в этом процессе, чтобы это не выглядело так кустарно. Доверьтесь профессионалам!" — написал Кличко.
Он добавил, что уже отправил запрос о возможности таких тестов в WADA и надеется, что кандидатам в президенты не откажут в их сдаче.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее Зеленский во время вызова действующего главы государства Петра Порошенко на дебаты заявил, что анализы необходимо сдать для того, чтобы доказать украинцам, что среди кандидатов в президенты "нет ни алкоголиков, ни наркоманов".
При этом в штабе Порошенко ответили, что готовы 5 апреля это сделать в медицинской части НСК "Олимпийский".
Однако в команде Зеленского заявили, что их кандидат не будет сдавать анализы в этом месте, поскольку считает, что НСК может быть заангажирован, поэтому призвал назначить любую другую лабораторию.
Утром 5 апреля Зеленский сдал анализы в медицинском диагностическом центре Eurolab в Киеве. Как рассказал шоумен после процедуры, результаты будут готовы через три дня.
Порошенко в этот же день сдал анализы в медицинской части НСК "Олимпийский" (Киев), в том числе на предмет употребления алкоголя и наркотиков.
Главный врач Киевской городской наркологической клинической больницы "Социотерапия" Владимир Ярый обнародовал результаты анализов президента Порошенко. По его словам, быстрый тест не выявил психоактивных веществ. Анализ на содержание алкоголя будет готов позже.
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