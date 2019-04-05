"Доверьтесь профессионалам": Кличко предложил помочь в "батле" анализов Порошенко и Зеленского

Мэр Киева Виталий Кличко предложил кандидатам в президенты Украины сдать анализы в WADA, чтобы избежать обвинений в заангажированности и фальсификации.

Более того, он сказал, что может посодействовать в организации этого процесса. Свою позицию Кличко изложил на личной странице в Facebook.

Мэр столицы Украины отметил, что в целом новости о сдаче "допинг-контроля" кандидатами в президенты Украины удивили и немного рассмешили его.

Виталий Кличко "Прямий"

"Да уж, если бы так спортсмены сдавали тесты на допинг, то были бы все суперменами. Ведь каждый сделал это по отдельности и причем в "своей лаборатории". Если вы так открыты и заинтересованы в объективном результате, то сделайте это по репутационно проверенному методу в международной организации World Anti-Doping Agency. Могу организационно помочь в этом процессе, чтобы это не выглядело так кустарно. Доверьтесь профессионалам!" — написал Кличко.

Он добавил, что уже отправил запрос о возможности таких тестов в WADA и надеется, что кандидатам в президенты не откажут в их сдаче.

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