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29 ноября • обновлено в 11:38
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Доверие украинцев к Гончаруку резко упало: появились показательные цифры

8.2т
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Премьер-министр Алексей Гончарук продолжает терять доверие украинцев. И это даже несмотря на то, что ранее он обещал, якобы не будет отменять плату за коммунальные услуги для населения.

Такие данные предоставил Киевский международный институт социологии. Опрос проводился в период с 22 по 25 ноября методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера).

Так, положительную оценку премьеру дали только 11% опрошенных украинцев. Тогда как отрицательную поставили 25%.

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Алексей Гончарук

Алексей Гончарук

Также за последние месяцы стало значительно меньше тех, кто относится к Гончаруку положительно – например, еще в начале сентября таких насчитывали 17%.

При этом увеличилось число тех, кто относится к премьер-министру негативно: в сентябре это было всего лишь 9%, в октябре – уже 14%, в начале ноября – 18%, а к концу этого месяца – 25%.

Как добавляют в КМИС, в ходе опроса было проведено 1500 интервью, погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3%. Данные этого исследования сравнили, в частности, с результатами прежних опросов, которые были проведены с 4 по 7 ноября, с 9 по 11 октября и с 6 по 19 сентября 2019 года.

Доверие к премьеру Алексею Гончаруку резко упало

Доверие к премьеру Алексею Гончаруку резко упало

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский продолжает терять доверие украинцев. Об этом свидетельствуют показатели опроса, который запустили в Facebook на странице "Право на владу". За пять часов участие в нем приняли более 16 тысяч пользователей социальной сети.

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Автор
Марта Рок
Персона
Алексей Гончарук
Место
Украина
Теги
Верховная Рада Украины правительство
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Комментарии
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Senko Lyudmila
Senko Lyudmila
Как можно потерять доверие, которого никогда и не было? Хватит рисовать вымышленные цифры процентов
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nic nic_
nic nic_
А оно было?
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Русский Крымчанин
Русский Крымчанин
А проводился опрос к кому доверие украинцев выросло? Что-то мне подсказывает, что в этом опросе лидирует Путин....
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Русский Крымчанин
Русский Крымчанин
Мельничук Олександр, неужели лидером симпатий украинцев является Меркель? А что - ее же от Зеленского аж трясет.)))
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Русский Крымчанин, рожеве марення.
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