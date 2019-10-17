"Доведем до конца!" Разумков впервые отреагировал на скандал с Медяником

Фракция "Слуга народа" проведет внутреннее расследование относительно скандальной переписки народного депутата от "СН" Вячеслава Медяника с прокурором в Верховной Раде.
Об этом заявил глава парламента Дмитрий Разумков, отвечая на вопрос журналиста OBOZREVATEL на брифинге в четверг, 17 октября.
"Будет расследование этого вопроса (переписки Медяника. – Ред.), по результат которого партия и фракция даст ответ", - сказал он.
Дмитрий Разумков
Facebook Разумкова
"Дело будет доведено до конца", - добавил Разумков, отметив, что лично не обсуждал с нардепом этот вопрос.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Народный депутат от президентской партии "Слуга народа" Вячеслав Медяник прямо в сессионном зале Верховной Рады обсуждал, как "решить" вопросы с прокуратурой.
Позже адвокат и журналист Алексей Шевчук потребовал завести уголовное дело на Медяника.
Депутат от "Слуги народа" Галина Янченко считает, что с Медяником нужно провести определенную беседу.
Сам Медяник заявил, что не имеет никакого отношения к скандальной переписке.
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