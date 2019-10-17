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17 октября • обновлено в 14:46
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"Доведем до конца!" Разумков впервые отреагировал на скандал с Медяником

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Фракция "Слуга народа" проведет внутреннее расследование относительно скандальной переписки народного депутата от "СН" Вячеслава Медяника с прокурором в Верховной Раде.

Об этом заявил глава парламента Дмитрий Разумков, отвечая на вопрос журналиста OBOZREVATEL на брифинге в четверг, 17 октября.

"Будет расследование этого вопроса (переписки Медяника. – Ред.), по результат которого партия и фракция даст ответ", - сказал он.

Дмитрий Разумков

Дмитрий Разумков

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"Дело будет доведено до конца", - добавил Разумков, отметив, что лично не обсуждал с нардепом этот вопрос.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
Вячеслав Медяник Дмитрий Разумков
Место
Украина
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