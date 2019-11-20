Достойные люди: Разумков рассказал о работе на Януковича

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков состоял в "Партии регионов" и голосовал на выборах за беглого президента Виктора Януковича.

Об этом спикер парламента рассказал в интервью "Украинской правде", добавив, что поддерживал идеологию "регионалов". Однако в 2010 году вышел из партии.

"До 2010 года – да. Если я был в "Партии регионов", то, конечно, поддерживал, потому что было много идей, много людей в этой политической силе, которые заслуживали уважения. Но после того, как прошли выборы, мне кажется, начались необратимые процессы в политической силе, и это привело к тому, к чему привело", – сообщил он.

Разумков также опроверг слухи, что был главным политтехнологом "регионалов".

"Я учился. И мне так смешно, когда мне говорят, что я в 2006 году был главным технологом "Партии регионов". Мне было 22 года, и я точно не мог быть главным технологом. Можно сейчас надеть себе корону, но – нет. Это невозможно. И, возвращаясь к вопросу, я не поддерживал Ющенко… У меня в то время, пожалуй, сыграло ключевую роль не кто больше нравился, а сыграл, знаете, внутренний протест. Потому что в Киеве ты или поддерживал Ющенко, или ты, говоря русским языком, был "изгоем", – рассказал спикер.

Виктор Янукович

Парламентарий пояснил, что вышел из партии, так как разочаровался в ней.

"Сейчас не о Януковиче, а о "Партии регионов", которая прошла все выборы, многие из них были в оппозиции, а после этого они стали не нужны и были выброшены на помойку. Там были достойные люди. Были специалисты, которые почему-то в один момент стали не нужны после того, как политическая сила пришла к власти. Это неправильно, это приводит к катастрофическим процессов как внутренних, так и внешних. И это привело к тому, пожалуй, тех результатов, которые мы увидели", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал, что состоит в жестких отношениях с руководителем Офиса президенте Андреем Богданом.

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