"Достойные люди": Разумков признался, почему вступил в партию Януковича

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что в 22 года вступил в "Партию регионов" потому, что не хотел поддерживать третьего президента Виктора Ющенко.

Как Разумков рассказал в программе "В гостях у Дмитрий Гордона", о своем недолгом региональном прошлом он не жалеет.

"Я бы жалел, если бы мне было за что-то стыдно. Наверное, в Киеве с одной стороны, а в Донецке с другой стороны, благодаря в том числе и моим коллегам по цеху, которые благополучно использовали технологии было восприятие, что если ты не воспринимаешь, и не голосуешь за Ющенко, то ты какой-то изгой. А в Донецке наоборот.

А у меня сложилось так, что я не поддерживал Ющенко на выборах 2014 года. Из-за этого у меня были более, чем жесткие отношения в институте. Юношеский максимализм и принципиальность – и я сказал, ну хорошо. А потом жизнь повернулась так, что я попал в "Партию регионов", – отметил политик.

Дмитрий Разумков признался, почему вступил в "Партию регионов"

Он подчеркнул что вокруг его членства в партии Януковича было много фейков.

"Про меня писали, что я был один из лидеров молодежного крыла, но это не правда. Параллельно с этим кто-то писал, что я был главным технологом партии, мне это льстило, я бы мог соврать, но в 22 года быть главным технологом...", – сказал Разумков.

Он добавил, что считает, что в "Партии регионов" было много достойных людей.

"Я и сейчас говорю, что там было много достойных людей, которых после победы в 2010 году "оттерли". И те, кто был в оппозиции действительно предан тем или иным идеям, в том числе идее децентрализации, они потом уступили место другим функционерам, которые, к сожалению, привели к тому к чему привели. Поэтому мне не стыдно, я в данной ситуации не сделал ничего такого, за что мне пришлось бы краснеть", – подчеркнул спикер ВР.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Разумков заявил, что переговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой России Владимиром Путиным в "нормандском формате" приведут к возврату оккупированных территорий.

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