Кандидат в мери від "Батьківщини", Олексій Кучеренко під час ефіру у Сергія Руденка сказав, що у питанні визнання чи не визнання виборів у Білорусі, Україна повинна виходити... з економічних розрахунків. Бо тільки у нас і Грузії після розпаду Союзу ВВП упав, а у всіх інших - піднявся.

На мою репліку, що економічні розрахунки - це вторинне, бо йде мова про порушення загальнолюдських цінностей, Кучеренко чомусь дуже образився і навіть спробував мене зачепити "нефахофою експертністю". Особливо (я так думаю) його різанула теза, що він в ностальгії за високим ВВП при Союзі, згадав би ще і про ковбасу по 2.10, бо це працює на електорат його партії ( 50+), а у нас знову виборчий процес...

Я думав, що в політиці уже немає людей, які вважають, що Майдани відбуваються не тому, що є кричуща несправедливість, яку ігнорують верхи (як було двічі в Україні, і як зараз в Білорусі), а через прорахунки з падінням ВВП, чи цін на ковбасу. Але Кучеренко мене переконав у зворотному. "Достойний" кандидат в мери європейської столиці.

P.S. Олексій Кучеренко попросив переслухати ефір, і вибачитися, бо я не вірно інтерпретував його слова.

Можете самі переконатися:

"В який спосіб ми можемо не визнати вибори (в Білорусі) я навіть формально не уявляю. Як на мене, нам сьогодні в умовах нашої агресії з боку Росії ще з боку Білорусії втрачати й отримати велику проблему і дипломатичного, і економічного (характеру), це досить ризиковано. Ми не настільки впевнено економічно відчуваємо (далі - про ризик недопоставок нафтопродуктів).

Тому не беруся стверджувати, що нам треба банально рухатися в фарватері європейських країн. Вони собі це можуть дозволити, виходячи з економічної ситуації. Нам треба реально взвішувати ці ризики. Я вам просто нагадаю один простий факт. Це з 91-го року, умовно кажучи, за 29 років нашої незалежності і розпаду Радянського Союзу, тільки дві країни з минулого СРСР втратили у внуьрішньому валовому продукті. Всі решта наростили по відношенню до 91-го року".

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