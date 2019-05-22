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"Достижение цели любыми способами": у Зеленского пообещали Путину "кнут и пряник"

17.2тЧитать материал на украинском

Украина при новом главе государства будет придерживаться политики "кнута и пряника" в отношении России.

Такое заявление сделал глава администрации президента Украины Андрей Богдан в эфире телеканала "112 Украина", объясняя призыв Владимира Зеленского к США ужесточить санкций против России.

По словам Богдана, это связано с тем, что Москва не идет на переговоры об освобождении задержанных украинских моряков.

"Мы должны двигаться к цели. А для достижения цели приемлемы все доступные способы. Как мы знаем, есть два способа — кнута и пряника. Мы посылаем все сигналы власти России, но при этом говорим, что готовы к компромиссам", — сказал он.

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Андрей Богдан

Андрей Богдан

LB.ua

Глава администрации президента подчеркнул, что Россия не соглашается мирно разрешать конфликт, связанный с задержанием украинских моряков в Керченском проливе. Именно поэтому новая украинская власть вынуждена идти "другим путем" и "применять кнут" — просить международное сообщество "давить на руководство России, чтобы они все-таки принимали те или иные решения, делали шаг навстречу нам".

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский призвал США ужесточить санкции против России. Глава государства обсудил с представителями американской власти вопросы реформ и противодействия агрессии РФ.

На это в Кремле ответили, что не видят ничего нового в призыве Зеленского усилить санкции против России.

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Темы
Санкции против РоссииРоссийско-украинский конфликт
Персоны
Андрей БогданВладимир Зеленский
Место
Украина
Теги
пленные морякиморяки
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Зееленфройнд Викентий
Зееленфройнд Викентий
"в надежде обратить на себя внимание зверей они постоянно кидают в них ветки и орехи. Кроме того, они воют, выкрикивают бессмысленные песни, приглашают Народ Джунглей взобраться к ним и вступить с ними в бой; или без всякого повода затевают между собой ожесточённые драки и бросают мёртвых обезьян туда, где население зарослей может увидать эти трупы. Они все собираются избрать себе вожака, составить собственные законы, придумать собственные обычаи, но никогда не выполняют задуманного, потому что их памяти не хватает до следующего дня"©
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
По ходу у Зе в команде такие же дебилы как у пороха,про какой кнут это существо вещает??У вас один ""кнут""яркий скулеж где только можно,вы этим делом упорно занимаетесь шестой год,че вы еще можете то?Кроме хвастливых заяв,ничего.
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Обозреватель...у меня к тебе вопрос ( аля Гудкова)...вот вы приняли закон об языке....не пора ли прикрыть ваши измышления на русском противном языке???вы ж преступники
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коршун федот
коршун федот
Сидоров Андрей, Язык - в козломордии, его засунь себе в жопу. А вот мову китайскую изучай, иначе пи.дец ващему мокшинскому кодлу наступит очень скоро.
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Volkov Ivan
Volkov Ivan
Сидоров Андрей, Это ты преступник, вверху язык поменяй
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