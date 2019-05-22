"Достижение цели любыми способами": у Зеленского пообещали Путину "кнут и пряник"

Украина при новом главе государства будет придерживаться политики "кнута и пряника" в отношении России.

Такое заявление сделал глава администрации президента Украины Андрей Богдан в эфире телеканала "112 Украина", объясняя призыв Владимира Зеленского к США ужесточить санкций против России.

По словам Богдана, это связано с тем, что Москва не идет на переговоры об освобождении задержанных украинских моряков.

"Мы должны двигаться к цели. А для достижения цели приемлемы все доступные способы. Как мы знаем, есть два способа — кнута и пряника. Мы посылаем все сигналы власти России, но при этом говорим, что готовы к компромиссам", — сказал он.

Андрей Богдан LB.ua

Глава администрации президента подчеркнул, что Россия не соглашается мирно разрешать конфликт, связанный с задержанием украинских моряков в Керченском проливе. Именно поэтому новая украинская власть вынуждена идти "другим путем" и "применять кнут" — просить международное сообщество "давить на руководство России, чтобы они все-таки принимали те или иные решения, делали шаг навстречу нам".

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский призвал США ужесточить санкции против России. Глава государства обсудил с представителями американской власти вопросы реформ и противодействия агрессии РФ.

На это в Кремле ответили, что не видят ничего нового в призыве Зеленского усилить санкции против России.

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