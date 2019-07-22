Досрочные выборы в Раду: в ОБСЕ и НАТО сделали заявление

Специальный координатор и руководитель миссии краткосрочных наблюдателей ОБСЕ Илкка Канерва отметил мирный характер внеочередных парламентских выборов в Украине.

"Выборы прошли мирно", — сказал он 22 июля на пресс-конференции наблюдателей в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

Он высоко оценил организацию голосования и подсчета голосов, но отметил наличие проблем с процедурой заполнения протоколов избирательных комиссий.

"Наши наблюдатели в день выборов позитивно оценили процесс голосования на избирательных участках. Голосование было очень хорошо организовано и были соблюдены все необходимые процедуры. Подсчет голосов прошел прозрачно. Однако не всегда четко соблюдались все процедуры, в частности, заполнение протоколов", — добавил Канерва.

Выборы в Украине

Кроме того, председатель делегации Парламентской ассамблеи НАТО Маделен Мун заявила о высокой оценке работы Центральной избирательной комиссии на выборах.

"Мы увидели спокойный избирательный процесс. Высоко оцениваем работу ЦИК", — сказала она.

"Эти выборы, конечно, имели недостатки. Особенно, когда мы говорим об одномандатных округах", — добавила Мун.

При этом она подчеркнула, что новоизбранные депутаты должны будут работать над усовершенствованием избирательного законодательства.

В свою очередь глава делегации Парламентской ассамблеи ОБСЕ Серен Моборн отметила: "Прекрасная работа и преданность ЦИК, чтобы подготовить выборы, несмотря на столь сжатые сроки на подготовку, а также ряд регуляторных вопросов. ЦИК смогла выдержать все дедлайны".

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 июля в Украине прошли внеочередные выборы в Верховную Раду. Согласно данным Национального экзит-пола, наибольшее количество нардепов в парламент приведет партия Владимира Зеленского "Слуга народа".

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