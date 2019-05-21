Досрочные выборы в Раду: появился прогноз, кто преодолеет 3% барьер

Экономист Владимир Компаниец смоделировал, как бы распределились места в Верховной Раде на досрочных выборах после введения 3% барьера и пропорциональной системы, предложенных президентом Украины Владимиром Зеленским.

Диаграммой, составленной на основе последнего соцопроса группы "Рейтинг", поделился он на странице в Facebook.

Так, при новых условиях президентская партия "Слуга народа" получила бы 205 мандатов, "Оппозиционная платформа – За Жизнь" – 56 мандатов, а "Блок Петра Порошенко "Солидарность" – 55.

Выборы в Раду Facebook Владимира Компанийца

Кроме того, в парламент попали бытакие партии:

ВО "Батьківщина" – 47 мест;

"Сила и Честь" – 26 мест;

"Гражданская позиция" – 26 мест;

"Оппозиционный блок – Партия мира и развития" – 18 мест;

Радикальная партия Олега Ляшко – 17 мест.

"А теперь смоделируйте коалицию", – резюмировал Компаниец.

Отметим, ранее на встрече с главами фракций Зеленский договорился, что будет утверждена модель, согласно которой введут чисто пропорциональную систему с закрытыми списками, откуда политические советы смогут удалять кандидатов.

Спикер Андрей Парубий должен созвать внеочередное заседание ВР 22 мая, на котором парламентарии будут голосовать за изменения в закон о выборах народных депутатов, в частности, отмену мажоритарной составляющей и снижение проходного порога с 5 до 3%.

112 Украина

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее международный исследовательский центр BURI опубликовал результаты опроса, согласно которым в новый состав ВРУ имеют высокий шанс войти такие политические партии, как "Слуга народа" (34,7%), "Оппозиционная платформа – За жизнь"(15,1%), "Батьківщина"(9,5%) и "Блок Петра Порошенко "Солидарность" (8,9%).

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