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Досрочные выборы в Раду: появился прогноз, кто преодолеет 3% барьер

3.1тЧитать материал на украинском

Экономист Владимир Компаниец смоделировал, как бы распределились места в Верховной Раде на досрочных выборах после введения 3% барьера и пропорциональной системы, предложенных президентом Украины Владимиром Зеленским.

Диаграммой, составленной на основе последнего соцопроса группы "Рейтинг", поделился он на странице в Facebook.

Так, при новых условиях президентская партия "Слуга народа" получила бы 205 мандатов, "Оппозиционная платформа За Жизнь" 56 мандатов, а "Блок Петра Порошенко "Солидарность" – 55.

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Выборы в Раду

Facebook Владимира Компанийца

Кроме того, в парламент попали бытакие партии:

  • ВО "Батьківщина" – 47 мест;

  • "Сила и Честь" – 26 мест;

  • "Гражданская позиция" – 26 мест;

  • "Оппозиционный блок – Партия мира и развития" – 18 мест;

  • Радикальная партия Олега Ляшко – 17 мест.

"А теперь смоделируйте коалицию", – резюмировал Компаниец.

Отметим, ранее на встрече с главами фракций Зеленский договорился, что будет утверждена модель, согласно которой введут чисто пропорциональную систему с закрытыми списками, откуда политические советы смогут удалять кандидатов.

Спикер Андрей Парубий должен созвать внеочередное заседание ВР 22 мая, на котором парламентарии будут голосовать за изменения в закон о выборах народных депутатов, в частности, отмену мажоритарной составляющей и снижение проходного порога с 5 до 3%.

Досрочные выборы в Раду: появился прогноз, кто преодолеет 3% барьер

112 Украина

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее международный исследовательский центр BURI опубликовал результаты опроса, согласно которым в новый состав ВРУ имеют высокий шанс войти такие политические партии, как "Слуга народа" (34,7%), "Оппозиционная платформа – За жизнь"(15,1%), "Батьківщина"(9,5%) и "Блок Петра Порошенко "Солидарность" (8,9%).

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Тема
внеочередные выборы в Раду
Персона
Владимир Компаниец
Место
Украина
Теги
Верховна Рада УкраїниВыборы 2019
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Станкевичус Лілія
Станкевичус Лілія
Звідки беруться рейтинги? В результаті опитування людей? Ок. Звідки люди беруть думки щодо партій? Звісно, є прихильники у Тимошенко - це стабільниі10-15%, які проявляються по факту багатьох виборів. Або "Свобода" - біля 5% - теж по факту завершених багатьох виборів. А решта? Звідки такий рейтинг у партій, яких ще не існує - ні людей, ні програми? Люди думають своєю головою свої думки? Ні, ці думки вони беруть з телевізора. А хто пише думки для телевізора? Той, хто платить. Отже, Рейтинги демонструють тільки одне - фінансові можливості власників телеканалів і їх бажання нашими руками через наші голови захопити для себе владу. Люди, думайте власними мізками, а не головою з телевізора.
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