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Досрочные выборы в Раду: названы партии с высоким шансом победы

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Если бы парламентские выборы в Украине проходили в ближайшее воскресенье, то пройти в Верховную Раду имели бы шансы четыре партии.

Речь идет о "Слуге народа", "Оппозиционной платформе – За жизнь", Блоке Петра Порошенко "Солидарность" и ВО "Батьківщина". Все они преодолели бы барьер в 5%, свидетельствуют итоги роллингового исследования, проведенного Центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований имени А.Яременко, передает Интерфакс-Украина.

Так, "Слугу народа" готовы поддержать 29,5% из всех опрошенных, "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 8,3%, Блок Петра Порошенко "Солидарность" – 7,3%, ВО "Батьківщина" – 7,1%.

Что касается партия "Сила и честь" Игоря Смешко, то она набрала бы 4,2%, а "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко – 3,2%.

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Досрочные выборы в Раду: у кого есть шансы пройти в новый парламент

Среди тех, кто определился с выбором (1591 респондент), за партию "Слуга народа" проголосовали бы 39,9% из всех опрошенных, за "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 11,2%, Блок Петра Порошенко "Солидарность" набирает 9,9%, ВО "Батьківщина" – 9,6%, "Сила и честь" – 5,7%. Высокие шансы преодолеть проходной барьер есть и у партии "Гражданская позиция", за которую проголосовали бы 4,3% определившихся с выбором.

За партию "Оппозиционный блок – Партия мира и развития" проголосовали бы 3,2% определившихся с выбором, за партию Святослава Вакарчука "Голос" – 3%, Радикальную партию Олега Ляшко – 2,8%. Объединение "Самопоміч" поддержали бы 2%, Всеукраинское объединение "Свобода" – 1,9%, партию Владимира Гройсмана – 1,4%, "Гражданскую платформу Надежды Савченко" – 1,2%, Аграрную партию – 1,1%. Остальные партии готовы поддержать не более 0,5% опрошенных.

У партии "Слуга народа" наибольшая поддержка на юге страны (58,7% среди определившихся с выбором), равная в центре и на востоке страны, ниже на Донбассе и самая низкая на западе Украины (29,9%).

Верховная Рада

Верховная Рада

Новости
Выборы в Раду: названы партии с самыми высокими шансами

Партию "Оппозиционная платформа – За жизнь" готовы поддержать 37,7% определившихся респондентов на Донбассе и 22,1% на востоке, при том значительно меньше в других регионах. "Блок Петра Порошенко "Солидарность", напротив, имеет относительно высокую поддержку на западе (15,7%) и в центре (11,9%) страны, и значительно ниже в других регионах.

У ВО "Батьківщина" относительно равномерная поддержка (8,4-11,2%) почти во всех регионах, кроме Донбасса, где за нее проголосовали бы менее 1% определившихся с выбором. У партии "Сила и честь" наибольшая поддержка в центре страны (8,2%), значительно ниже на востоке, в остальных регионах она в пределах 2,3-2,8%.

"Гражданскую позицию" с большим отрывом поддерживают на западе Украины (12,3%), в остальных регионах менее 4%, на Донбассе отмечается нулевая поддержка политсилы.

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Тема
внеочередные выборы в Раду
Место
Украина
Теги
Верховная Рада Украины"Слуга Народа" БППВО Батьківщина
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
итог господин Зеленский вы начали предвыборную кампанию без Сакашвили! Где Саакашвили?? Я призываю не голосовать за Зеленского пока не будет Сааакашвили и его партии на выборах!
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