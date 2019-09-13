Досрочные выборы в Киеве: стало известно о важном нюансе

До конца года провести выборы в Киеве невозможно, так как нужно принять новую редакцию закона о столице и законодательство о децентрализации.

Соответствующее заявление сделала представитель Кабинета министров в Верховной Раде Ирина Верещук, передает "Интерфакс-Украина".

"Касательно местных выборов могу вас заверить — если мы говорим о Киеве — они не будут проведены до того времени, пока новый закон о столице не будет принят, а также не будут приняты изменения в законодательство, которые касаются децентрализации и объединенных территориальных громад. Потому что это изменения в Конституцию. Это важно. Их нужно проводить через две сессии", — сказала она.

Верещук отметила, что изменения в Конституцию, согласно процедуре, окончательно одобрить возможно не ранее февраля следующего года.

Избирательная урна 24 канал

"Самый короткий срок (местных выборов. – Ред.), о котором мы можем говорить, это апрель", — сказала представитель Кабмина.

По ее словам, закон о столице, "по самым оптимистичным показателям", будет принят в декабре.

"Будет разработан закон, и только после этого мы будем говорить о выборах", — добавила Верещук.

Как сообщал OBOZREVATEL, депутаты Киевсовета обратились к президенту Украины по поводу проведения аудита работы действующего мэра Виталия Кличко и всех подчиненных структур.

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