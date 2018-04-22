Досрочные выборы президента и Рады: Ляшко назвал условие

Досрочные выборы президента и парламента в Украине можно провести одновременно, но для этого нужно внести изменения в избирательную систему.

Об этом заявил лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко.

"Главная предпосылка для проведения досрочных президентских и парламентских выборов (это можно сделать одновременно) – это изменение избирательной системы", - сказал парламентарий.

В частности, по его словам, нужны открытые избирательные списки - избиратели должны иметь возможность самостоятельно выбирать кандидатов.

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"Также необходим независимый от влияния власти состав Центральной избирательной комиссии. Мы настаиваем, чтобы в состав ЦИК входили представители всех партий, представленных в парламенте. В комплексе после этого можно идти на выборы и радикально менять страну", - заявил Олег Ляшко.

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