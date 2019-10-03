Досрочные выборы на местах: выяснилось, что мешает команде Зеленского

Команде президента Владимира Зеленского мешают провести досрочные местные выборы как минимум 4 проблемы.

Об этом идет речь в материале "Украинской правды".

Отмечается, что глава государства хотел бы заменить власть на всех уровнях, но его команда не уверена, что на местах это удастся сделать только за счет бренда" Слуги народа", как это произошло на парламентских выборах.

Досрочные выборы: что мешает команде Зеленского

Первая проблема заключается в том, что волна "зеленого вау-эффекта" может не сработать на местах – там народных депутатов воспринимают как чужаков, а мэров городов как близких народу людей.

Вторая проблема – кадровый голод. Автор обратил внимание на то, что в команде Зеленского не так много "запасных" игроков даже на высшем уровне, в регионах это будет еще сложнее, поскольку "Слуга народа" – относительно молодая партия.

Самые большие трудности могут возникнуть у "слуг" в больших городах: Харькове, Одессе, Днепре и Киеве.

Третья проблема – очередные местные выборы в октябре 2020 года, которые должны будут состояться несмотря на возможное проведение внеочередных.

Четвертая проблема – вопрос выборов на оккупированном Донбассе, где идет война с Россией.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в "Слуге народа" заявили, что в городах-миллионниках – Днепре, Харькове и Одессе – могут состояться досрочные выборы.

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