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Досрочные местные выборы: в "Слуге народа" назвали условие

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Перед проведением досрочных местных выборов в Украине необходимо завершить реформу децентрализации.

Такое мнение высказал глава избирательного штаба партии "Слуга народа" Александр Корниенко в интервью "РБК-Украина". Он поддержал слова руководителя Офиса президента Андрея Богдана.

"Я очень поддерживаю Андрея Иосифовича (Богдана. – Ред.) в той позиции, и это также позиция нашей группы в комитете по вопросам государственного строительства, что нужно завершить реформу децентрализации, а затем проводить местные выборы. Если нам удастся завершить реформу чуть быстрее, соответственно, с завершенной реформой тянуть до срочных выборов, возможно, нет смысла", – сказал Корниенко.

Александр Корниенко

Александр Корниенко

Politeka

По его словам, есть несколько моделей завершения реформы децентрализации: одна из них предусматривает принятие изменений в Конституцию.

"Мы это сейчас изучаем, потому что там не обязательно по всем позициям делать изменения в Конституции. В ней достаточно широко это все выписано и несколько моделей, которые можно урегулировать законами, под это подходят", – отметил он.

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Корниенко добавил, что введение института префектов является их частью. Он подчеркнул, что на данном этапе решается вопрос, на каком уровне должны быть эти префекты, сколько их будет и какие они будут иметь полномочия.

"Контролируя законность решений, они должны останавливать или не останавливать их, притормаживать или останавливать и передавать в суд. Возможно, их нужно наделить еще так называемыми стратегическими полномочиями, чтобы они фактически продолжали линию президента, например, могли влиять на стратегию социально-экономического развития региона, если мы говорим про областной уровень", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский намекнул на проведении досрочных местных выборов.

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Тема
Местные выборы в Украине
Персона
Андрей Богдан
Место
Украина
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